19 شهيداً.. تصعيد جديد في جنوب لبنان
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الأحد، استشهاد 19 شخصاً وإصابة 98 آخرين خلال الـ24 ساعة الماضية جراء استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الهش المعلن منذ 17 أبريل الماضي.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم، إن الحصيلة الإجمالية للعدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس الماضي وحتى اليوم، ارتفعت إلى "2988 شهيدا و9210 مصابين".

وفي التطورات الميدانية، شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي، اليوم، سلسلة غارات استهدفت بلدات حاريص، دير أنطار، خربة سلم، حداثا وتبنين في قضاء بنت جبيل، إضافة إلى بلدة المروانية، في حي ضهر الهوا بقضاء صيدا، وأغار أيضًا على بلدات طيرفلسيه، صديقين ومعروب.

وأسفرت الغارات الإسرائيلية عن استشهاد 5 لبنانيين بينهم طفلان وإصابة 15 آخرين بينهم 3 أطفال وامرأة في حصيلة غير نهائية.

كما أصدر جيش الاحتلال إنذارًا بالإخلاء لسكان بلدة سحمر في البقاع الغربي شرق لبنان وقرى رومین، والقصيبة (النبطية)، وكفر حونة، وبنعفول، والابتعاد عنها مسافة ألف متر إلى منطقة مفتوحة.

في المقابل، أعلن "حزب الله"، الأحد، استهداف جرافة وتجمع آليات وجنود لجيش الاحتلال الإسرائيلي جنوبي لبنان، ردًا على خروقات تل أبيب الدموية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار.

سلسلة عمليات لحزب الله
وقال الحزب في بيان إن مقاتليه استهدفوا "تجمعًا لآليّات وجنود جيش العدو الإسرائيلي في بلدة رشاف (محافظة النبطية) بصلية صاروخية".

وأفاد، في بيان ثان، بأنهم استهدفوا أيضًا "جرّافة تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة البيّاضة (محافظة الجنوب) بمحلقة انقضاضية، وحققوا إصابة مؤكدة".

وأكد أن العمليتين تمثلان "ردًا على خرق العدوّ الإسرائيلي لوقف إطلاق النار، والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان، وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيين".

وأمس السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط من لواء غولاني في معارك بجنوب لبنان، ليرتفع عدد قتلى الجيش منذ بداية الحرب في لبنان إلى 20.

وتواصل "إسرائيل" تصعيدها في لبنان في خرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلنت واشنطن، الجمعة، تمديده لمدة 45 يوما حتى مطلع يوليو المقبل.








