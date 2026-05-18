هذه الكيانات تقوم بخداع المواطنين والاستيلاء على أموالهم، عن طريق إغرائهم باستثمارها وحصولهم على أرباح كبيرة شريطة

تحذير هام من شركات استثمار وهمية ( اسماء شركات)

المؤتمرنت -
تحذير هام من شركات استثمار وهمية ( اسماء شركات)
حذر البنك المركزي اليمني، جميع المواطنين والبنوك وشركات الصرافة وتحويل الأموال والمحافظ الإلكترونية، من التعامل مع الكيانات الوهمية وغير المرخصة التي تعمل في مجال الاستثمار والتسويق الهرمي كونها تنطوي على الغش والاحتيال وتصيب الاقتصاد الوطني والمواطنين بالضرر الكبير.

وأوضح البنك المركزي في بيان صادر عنه اليوم، أنه واستناداً إلى القانون رقم (14) لسنة 2000م بشأن البنك المركزي اليمني والقانون رقم (199 لسنة 1995م بشأن أعمال الصرافة وتعديلاته والقانون رقم (40) لسنة 2006م بشأن أنظمة الدفع والعمليات المالية والمصرفية الإلكترونية، والقانون رقم (1) لسنة 2010م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وكافة القوانين النافذة ذات الصلة، ينبه كافة المواطنين إلى أنها ظهرت في الآونة الأخيرة بعض الكيانات الوهمية التي تزاول أنشطة وأعمالاً تجارية واستثمارية عبر مبيعات سلع رخيصة الثمن وعديمة الفائدة بأثمان عالية بواسطة التسويق الشبكي والهرمي.

وأشار إلى أن هذه الكيانات تقوم بخداع المواطنين والاستيلاء على أموالهم، عن طريق إغرائهم باستثمارها وحصولهم على أرباح كبيرة شريطة إدخال مواطنين آخرين ضمن شبكة التسويق وإرسال تلك الأموال إلى الخارج وبالتالي ضياع مدخراتهم واستنزاف احتياط البلد من العملات الأجنبية.

وذكر أن من تلك الكيانات: ماي لايف ستايل، فارمسي، فوريفر ليفينج، دي إكس إن، أوريفليم، جيفو، هيربالايف، أفون، جينيس.

وحذر البنك، جميع المواطنين والبنوك وشركات الصرافة وتحويل الأموال والمحافظ الإلكترونية من التعامل مع هذه الكيانات أو مندوبيها، كونها تنطوي على الغش والاحتيال وتصيب الاقتصاد الوطني والمواطنين على السواء بالضرر الكبير ويضع المتعاملين معها موضع المساءلة القانونية.. مؤكدا أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهتها.

ولفت إلى أنه يمكن الإبلاغ عن هذه الكيانات والتجمعات التي تقوم بها ومندوبيها وكذلك الاستعلام والتأكد من قانونية الكيانات التي يرغب المواطنون بالتعامل معها عن طريق الاتصال على الرقم المجاني: (8006800).
