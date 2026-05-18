رئيس المؤتمر يعزي بوفاة القاضي السالمي

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين أبو راس، برقية عزاء ومواساة في وفاة القاضي العلامة / محمد عبد الله محمد السالمي، رئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء، عضو المحكمة العليا سابقا، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني والعمل العام وخدمة الوطن والمجتمع.



واشار رئيس المؤتمر الى عدد من مناقب الفقيد واسهاماته العملية اللافتة كواحد من رموز السلك القضائي ورجال القانون والادارة، وما تميز به من تفان وإخلاص في اداء واجباته خلال المهام الوظيفية التي أوكلت اليه في النيابات والمحاكم، وصولا الى نيله درجة قاضي محكمة عليا وحتى رئاسته للجنة العلياء للإنتخابات والاستفتاء.



وفي برقية العزاء التي بعثها الى نجل الفقيد / جميل محمد عبدالله السالمي، وإخوانه وافراد الاسرة، وكافة آل السالمي بمديرية زبيد محافظة الحديدة، عبّر رئيس المؤتمر الشعبي العام باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن خالص تعازيه وصادق مواساته في هذا المصاب الأليم.



سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.



"إنا لله وإنا إليه راجعون".