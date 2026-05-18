الثلاثاء, 19-مايو-2026 الساعة: 01:52 ص - آخر تحديث: 01:28 ص (28: 10) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
يومٌ مجيدٌ
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
المؤتمر أقوى من التفكيك
ماجد عبدالحميد
استعادة دور المؤتمر
بقلم حمود العلفي *
المؤتمر الشعبي العام: بين أصالة الانتماء وزيف الادعاء.
فاهم محمد الفضلي*
أبوراس.. والخطاب المسئول في مواجهة تحديات المرحلة
توفيق عثمان الشرعبي
المرتبات شريان حياة لا يقبل التسويف والمماطلة
يحيى علي نوري
البروفيسور بن حبتور… حين يكون الوفاء موقفاً، ويغدو التاريخ شهادة
عبدالقادر بجاش الحيدري
30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
قاسم محمد لبوزة*
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
أخبار
المؤتمر نت - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس الماضي إلى 12293 شهيداً ومصاباً

3020 شهيداً في لبنان منذ 2 مارس

المؤتمرنت -
3020 شهيداً في لبنان منذ 2 مارس
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس الماضي إلى 12293 شهيداً ومصاباً، بعد استشهاد 32 شخصاً وإصابة 63 آخرين خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان، إن الحصيلة الإجمالية للعدوان منذ 2 مارس الماضي وحتى اليوم، ارتفعت إلى 3020 شهيدا و9273 مصابا.

وأكدت أن من بين الشهداء 116 مسعفا وعاملا في القطاع الصحي، و211 ممن يبلغون 18 عاما أو أقلّ.

ميدانياً، كثّف الاحتلال الإسرائيلي من غاراته على جنوب لبنان، مستهدفاً صباح اليوم بلدات حاروف وتبنين ودير الزهراني، بالتزامن مع توجيه جيش الاحتلال إنذاراً عاجلاً إلى سكان بلدات حاروف وبرج الشمالي ودبعال، مطالباً إياهم بالابتعاد لمسافة لا تقل عن ألف متر باتجاه مناطق مفتوحة.

كما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي بلدات كفرتبنيت والنبطية الفوقا وحلتا في جنوب لبنان، فيما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن الغارة التي شنّها طيران العدو اليوم على بلدة دورس في قضاء بعلبك، أدت إلى استشهاد شخصين بينهما فتاة، وإصابة سيدة وطفلة بجروح، وجميعهم فلسطينيون.

في المقابل، أعلن حزب الله، اليوم، قصف تجمّع لآليات وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة رشاف بصلية صاروخية، حققت إصابات مباشرة.

وأكد الحزب استهداف منصّة للقبة الحديدية تابعة لجيش الاحتلال في معسكر "غابات الجليل"، بواسطة محلّقة انقضاضية.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
فنون ومنوعات: ماجدة خيرالله تهاجم محمد رمضان
عربي ودولي: غزة تفقد 76% من أجهزة التصوير الطبي
اقتصاد: الدولار يستقر مع ارتفاع النفط
اقتصاد: استقرار أسعار الذهب
عربي ودولي: روسيا تسقط 3124 مسيّرة أوكرانية
عربي ودولي: ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 72769
رياضة: أهلي صنعاء يعود لسكة الانتصارات
قضايا وآراء: المؤتمر أقوى من التفكيك
رياضة: برشلونة يحبط بيتيس في ليلة وداع ليفا
علوم وتقنية: “آلية صامتة” لتلف الأوعية!
عربي ودولي: 19 شهيداً.. تصعيد جديد في جنوب لبنان
عربي ودولي: توغل إسرائيلي جديد في ريف درعا
عربي ودولي: الجرب يتفشى بين الفلسطينيين في "عوفر"
عربي ودولي: أطفال فلسطين في جحيم سجون الاحتلال
اقتصاد: بورصة الكويت تغلق على انخفاض
أخبار: احذروا.. طقس حار ورياح مغبرة
أخبار: بيان من وزارة الاتصالات.. هذه تفاصيله
أخبار: نائب رئيس المؤتمر يواسي آل سمنان
رياضة: مواجهات نارية في الملاعب الأوروبية
عربي ودولي: قصف “إسرائيلي” يستهدف جنوبي لبنان
عربي ودولي: غزة.. ارتفاع شهداء الإبادة إلى 72763
علوم وتقنية: 5 أطعمة للتعافي من الحمى
رياضة: اتحاد الجزائر يتوج بكأس الكونفدرالية
رياضة: السيتي بطلاً لكأس إنجلترا للمرة الثامنة
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي بوفاة القيادي الناصري حاتم أبو حاتم
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2026