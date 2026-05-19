72772 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبر

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 72,772 شهيدًا، و172,707 مصابين، منذ السابع من أكتوبر 2023.



وأفادت الوزارة في بيان، بأن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 3 شهداء و3 إصابات.



وأشارت إلى أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي قد ارتفع إلى 880، وإجمالي الإصابات إلى 2,605، فيما جرى انتشال 776 جثمانًا.



وأوضحت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.