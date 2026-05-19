الخدمة المدنية: السبت إجازة رسمية

أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري لجميع موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط أن يوم السبت المقبل الـ6 من ذي الحجة 1447هـ، الموافق 23 مايو 2026م إجازة رسمية بمناسبة العيد الوطني الـ 36 للجمهورية اليمنية (22 مايو)، عوضاَ عن يوم الجمعة الموافق 5 ذو الحجة الذي صادف يوم 22 مايو.



وبهذه المناسبة رفعت وزارتا الخدمة المدنية والتطوير الإداري والإعلام أحر التهاني وأطيب التبريكات لقائد الثورة، ورئيس وأعضاء المجلس السياسي الأعلى، ورئيس وأعضاء حكومة التغيير والبناء، وكافة أبناء الشعب اليمني، ومنتسبي الجيش والأمن المرابطين في مواقع الشرف والبطولة.