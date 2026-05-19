صنعاء: الرياضة جسر لوحدة اليمنيين

أكد نائب وزير الشباب والرياضة نبيه ناصر، أن الرياضة تُعدُّ جسرًا للتواصل، ووسيلةً فاعلةً لتعزيز قيم الأخوَّة والوحدة بين أبناء المجتمع اليمني، وتجمع الشباب من كل المحافظات تحت راية الوطن الواحد.



وأشار خلال لقائه بعثات الفرق الرياضية والأجهزة الفنية لأندية شعب حضرموت، واتحاد حضرموت، وفحمان أبين، والسَّد مأرب، وشباب البيضاء، المشاركة في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، إلى أن تلاحم رياضيي أندية الوطن في منافسات الدوري العام يجسِّد قوة الجبهة الرياضية وقدرتها على تجاوز التحدِّيات.



وفي مأدبة عشاء، أُقيمت على شرف البعثات الرياضية، تبادل نائب الوزير الأحاديث الودِّية مع قيادات الأندية، مستمعًا إلى تطلعاتهم واستعداداتهم للمباريات القادمة، كما جرى تقديم مبالغ مالية رمزية للأندية الحاضرة دعمًا لمسيرتها في البطولة.



بدوره أشاد وكيل قطاع الرياضة علي هضبان، بمستوى الانضباط والتحضير الذي أظهرته الفرق المشاركة في الدوري، مؤكدًا أهمية استمرار مثل هذه المنافسات الرياضية التي تشكِّل حواضن إيجابية لطاقات شباب الوطن.



فيما عبَّرت إدارات الأندية، عن تقديرها لجهود وزارة الشباب والرياضة وحرصها على تذليل العقبات وتوفير الأجواء المناسبة لإنجاح منافسات دوري الدرجة الأولى.



وأكدوا التزامهم بالروح الرياضية العالية التي تعكس وعي وتلاحم الشباب اليمني.