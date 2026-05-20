الخارجية تدين قرصنة "أسطول الصمود"

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات العدوان والقرصنة الإسرائيلية الجديدة على أسطول الصمود العالمي، من خلال اعتراض عشرات السفن في المياه الدولية واعتقال مئات الناشطين أثناء توجههم إلى قطاع غزة في محاولة لكسر الحصار المفروض عليه.



واعتبرت وزارة الخارجية في بيان صادر عنها، العدوان والقرصنة الإسرائيلية، انتهاكاً صارخاً وسافراً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.



وأشار البيان إلى أن ما قام به كيان العدو الإسرائيلي، يعكس مدى التوحش والإجرام بحق الناشطين ذوي الضمائر الحية الذين قدموا من شتى أصقاع الأرض لمساندة مظلومية الشعب الفلسطيني ورفض العدوان والحصار المستمر المفروض على فلسطين وخاصة قطاع غزة.



ودعت وزارة الخارجية المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم لإرغام كيان العدو الإسرائيلي على الإفراج عن الناشطين والحفاظ على سلامتهم ومحاسبته على جرائمه المستمرة وإنهاء العدوان ورفع الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني في غزة.



وجدّدت التأكيد على موقف اليمن الثابت والداعم للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، حتى تحقيق النصر الموعود.