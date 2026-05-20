شهداء وجرحى بغارتين صهيونيتين على لبنان

استُشهد سبعة أشخاص، وأصيب ثلاثة آخرون، اليوم الأربعاء، جرّاء غارتين لطيران العدو الإسرائيلي على بلدتي الدوير وتبنين جنوبي لبنان، وذلك في استمرار للخروقات الصهيونية لتفاهمات وقف إطلاق النار.



وقالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، إن العدو الإسرائيلي ارتكب مجزرة جديدة في بلدة الدوير، أسفرت عن استشهاد خمسة مواطنين وإصابة إثنين آخرين بعدما شنت الطائرات الحربية المعادية غارة استهدفت حي البركة في البلدة ودمرت العديد من المنازل بشكل كامل.



وذكرت أن فرق الدفاع المدني اللبناني وكشافة الرسالة الاسلامية والهيئة الصحية الاسلامية عملت على سحب الجثامين من تحت الانقاض ونقلها الى مستشفيات النبطية.



وأفادت الوكالة اللبنانية، بأن الغارة التي نفذها طيران العدو الإسرائيلي على بلدة تبنين بالقرب من المستشفى الحكومي، أسفرت عن شهيدين وجريح.



ومنذ الثاني من مارس الماضي، صعّد العدو الإسرائيلي، عدوانه الإجرامي على لبنان مستهدفاً البلدات والقرى والمدن اللبنانية والأعيان المدنية، ما أسفر عن آلاف الشهداء والجرحى ونزوح نحو مليون ونصف مواطن لبناني.



ودخل اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت حيز التنفيذ منتصف إبريل الماضي، غير أن جيش العدو الإسرائيلي يرتكب خروقات يومية للاتفاق.

