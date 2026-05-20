الأربعاء, 20-مايو-2026 الساعة: 06:00 م - آخر تحديث: 05:51 م (51: 02) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
يومٌ مجيدٌ
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
المؤتمر أقوى من التفكيك
ماجد عبدالحميد
استعادة دور المؤتمر
بقلم حمود العلفي *
المؤتمر الشعبي العام: بين أصالة الانتماء وزيف الادعاء.
فاهم محمد الفضلي*
أبوراس.. والخطاب المسئول في مواجهة تحديات المرحلة
توفيق عثمان الشرعبي
المرتبات شريان حياة لا يقبل التسويف والمماطلة
يحيى علي نوري
البروفيسور بن حبتور… حين يكون الوفاء موقفاً، ويغدو التاريخ شهادة
عبدالقادر بجاش الحيدري
30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
قاسم محمد لبوزة*
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
أخبار
المؤتمر نت - تنكيل صهيوني بنشطاء «أسطول الصمود»

تنكيل صهيوني بنشطاء «أسطول الصمود»

المؤتمرنت -
تنكيل صهيوني بنشطاء «أسطول الصمود»
نكلت قوات العدو الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بنشطاء أسطول الصمود العالمي، بحضور ما يسمى "وزير الأمن القومي"، الصهيوني المتطرف إيتمار بن غفير، بعد اعتقالهم ومنعهم من الوصول لقطاع غزة المحاصر من قبل جيش العدو.

ونقلت وكالة "سند" للأنباء عن صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن بن غفير أهان نشطاء أسطول الصمود بعد وصوله لميناء أسدود، حيث تم اعتقال النشطاء والتنكيل بهم.

وأظهر مقطع فيديو نشره الصهيوني بن غفير، وهو يلوح بعلم الكيان الإسرائيلي، النشطاء وهم مكبلين ووجوههم إلى الأرض، وتم إجبارهم على سماع ما يسمى "النشيد الوطني" للكيان الصهيوني تحت ظروف اعتقال وتعذيب صعبة.

وعلّق المجرم بن غفير، على الفيديو الذي أعاد نشره قائلاً: "انتهى المخيم الصيفي".

وصرخت إحدى ناشطات الأسطول: "الحرية لفلسطين"، عند وصول بن غفير، قبل أن تُلقى على الأرض ويتم الاعتداء عليها من قبل عناصر مصلحة سجون الكيان الإسرائيلي.

من جانبها، وصفت ما تُسمى "وزيرة المواصلات الإسرائيلية"، الصهيونية المتطرفة، ميري ريغيف، النشطاء المشاركين في أسطول الصمود العالمي بـ"المخربين والفوضويين"، وذلك خلال وجودها في ميناء أسدود حيث تحتجزهم قوات العدو.

وأمس الثلاثاء، أعلنت سلطات العدو الإسرائيلي أن قوات البحرية التابعة لها سيطرت على أكثر من 40 سفينة مشاركة في أسطول الصمود العالمي، في عرض البحر الأبيض المتوسط، واعتقلت أكثر من 300 ناشط من أصل نحو 500 كانوا على متنه.

وتحدثت تقارير إعلامية عن انقطاع الاتصال بشكل كامل مع النشطاء على متن السفن المستهدفة، فيما حمّلت إدارة الأسطول، الكيان الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياتهم وسلامتهم.

وكانت قوات العدو الإسرائيلي قد بدأت، يوم الإثنين الماضي، اعتراض عشرات السفن المشاركة في الأسطول داخل المياه الدولية خلال توجهها نحو قطاع غزة، في محاولة لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع وإيصال المساعدات، واعتقلت مئات النشطاء المشاركين فيه.*وكالات








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: أرسنال بطلاً للدوري الإنجليزي
عربي ودولي: ارتفاع حصيلة العدوان على لبنان
أخبار: الخارجية تدين قرصنة "أسطول الصمود"
مجتمع مدني: هل تتجدد الرئتان بعد الإقلاع عن التدخين؟
أخبار: صنعاء: الرياضة جسر لوحدة اليمنيين
اقتصاد: الذهب يحوم قرب أدنى مستوى
أخبار: الأمين العام المساعد يعزي آل الطاهش
أخبار: بن حبتور يعزّي بوفاة أحمد الطاهش
عربي ودولي: حماس ترفض تقرير "مجلس السلام"
رياضة: الوحدة يوقف العروبة ويزاحم في الصدارة
رياضة: اليمن في المجموعة الثانية لـ"خليجي 27"
أخبار: بدء صرف نصف معاش في صنعاء
أخبار: الخدمة المدنية: السبت إجازة رسمية
أخبار: طقس شديد الحرارة مع أمطار متفرقة
اقتصاد: بورصة الكويت تغلق على انخفاض
عربي ودولي: 72772 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبر
فنون ومنوعات: ماجدة خيرالله تهاجم محمد رمضان
عربي ودولي: غزة تفقد 76% من أجهزة التصوير الطبي
اقتصاد: الدولار يستقر مع ارتفاع النفط
اقتصاد: استقرار أسعار الذهب
عربي ودولي: 3020 شهيداً في لبنان منذ 2 مارس
عربي ودولي: روسيا تسقط 3124 مسيّرة أوكرانية
عربي ودولي: ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 72769
رياضة: أهلي صنعاء يعود لسكة الانتصارات
أخبار: احتشاد يمني غاضب تنديداً بالإساءة للقرآن
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2026