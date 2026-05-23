هنأت أبو راس.. فروع المؤتمر بأمريكا: لا استقرار لليمن إلا بوحدته

تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق بن أمين أبو راس، برقيات تهانٍ من رؤساء فروع المؤتمر الشعبي العام بالولايات المتحدة الأمريكية، بمناسبة العيد الوطني الـ36 لقيام الجمهورية اليمنية وإعادة تحقيق الوحدة اليمنية في الـ22 من مايو 1990م، جاء فيها:



الأخ المناضل/ صادق بن أمين أبو راس - رئيس المؤتمر الشعبي العام - الأكــرم



تحية تنظيمية ووطنية وبعد،،



يشرفنا ويسعدنا نحن رؤساء وقيادات وقواعد فروع المؤتمر الشعبي العام بالولايات المتحدة الأمريكية، أن نرفع إليكم أسمى وأرقى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة العيد الوطني الـ36 لقيام الجمهورية اليمنية وإعادة تحقيق الوحدة اليمنية المباركة في الثاني والعشرين من مايو 1990م، ومن خلالكم إلى كافة قيادات وقواعد وأنصار تنظيمنا الرائد، وأبناء شعبنا اليمني العظيم في الداخل والخارج.



الأخ رئيس المؤتمر، الإخوة القيادة جميعاً:

إننا ونحن نحتفي بهذه المناسبة الغالية، نجدد التأكيد على عظمة وأهمية هذا المنجز التاريخي الفريد الذي طوى مأساة التشطير البغيضة وصراعاتها الشطرية المأساوية التي عانى منها شعبنا في شمال الوطن وجنوبه لعقود. إن ما يربو على عقد ونصف من الزمن والمنعطفات القاسية التي مر بها بلدنا، قد أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أو التشكيك، أن اليمن واليمانيين لن يحصلوا على أمنهم، واستقرارهم، وسكينتهم، ولن يعودوا إلى حياتهم الطبيعية والازدهار، إلا بالاتحاد والحفاظ على وحدة البلاد وسيادتها، واعتماد لغة الحوار السلمي والشامل كسبيل وحيد لحل الخلافات وتجاوز الأزمات بعيداً عن أي إملاءات خارجية.



وفي هذا السياق، نراقب بمسؤولية تنظيمية عالية تلك المؤامرات والدسائس البائسة التي تستهدف المؤتمر الشعبي العام ووحدته التنظيمية، وهي مؤامرات ندرك جيداً أنها تأتي في سياق مخطط أكبر يستهدف اليمن بأكمله ووحدته الجغرافية والسياسية. وإزاء ذلك، فإننا في فروع الولايات المتحدة الأمريكية نجدد موقفنا الصارم والرافض لتلك المؤامرات، مؤكدين على مضامين البيان الرسمي السابق الصادر عن فروعنا بأمريكا، والذي لخص موقفنا المبدئي والثابت في التمسك بالشرعية التنظيمية.



ختاماً، نؤكد لكم – الأخ الرئيس – التفافنا الكامل والمطلق، ووقوفنا الثابت خلف قيادتكم الحكيمة والشجاعة، ومعكم اللجنة العامة والأمانة العامة، حراساً أوفياء لوحدة وتماسك المؤتمر الشعبي العام، ليبقى كما كان يمنياً خالصاً، وصمام أمان للوطن وثوابته الخالدة.



وتقبلوا فائق التحية والتقدير،،



إخوانكم/ رؤساء وفروع المؤتمر الشعبي العام بالولايات المتحدة الأمريكية