ابوراس يرأس اجتماعاً موسعاً للجنة العامة والأمانة العامة ورؤساء فروع المؤتمر

راس الاخ صادق بن أمين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام اجتماعاً تنظيمياً ضم اللجنة العامة والأمانة العامة ورؤساء فروع المؤتمر في المحافظات والجامعات خصص لمناقشة اخر المستجدات على الساحة الوطنية والتنظيمية .
وفي اللقاء جدد رئيس المؤتمر الشعبي العام التهنئة لجماهير الشعب اليمني ولقيادات وقواعد المؤتمر وللسيد المجاهد عبدالملك بدر الدين الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط وأعضاء المجلس بالعيد الوطني السادس والثلاثين لقيام الجمهورية اليمنية في 22 مايو 1990م وقدوم عيد الأضحى المبارك .
واكد ابوراس ان المؤتمر سيظل متمسكا بمواقفه في الدفاع عن اليمن ووحدته وسيادته واستقلاله ومواجهة العدوان والمخططات التي تستهدف تمزيق اليمن وتقسيمه ،مشيرا الى أن العدوان استهدف ولا يزال يستهدف كل اليمنيين ومنهم المؤتمر الشعبي العام .

وقال رئيس المؤتمر : اليمن تعرضت للعدوان والهدف هو كل من في هذا الوطن ،مضيفا : اليمن داخل في مرحلة خطيرة وانتم تشاهدون الحشود العسكرية التي تدرب في الخارج وهو ما يتطلب منا ان نعي وندرك خطورة المرحلة المقبلة ونتوحد بشكل اكبر في الداخل لكي نستطيع مواجهة ما سياتي وتقع علينا مسؤولية كبيرة.
وأشار ابوراس الى ان المؤتمر تعرض هو الاخر للعدوان والغريب ان هناك أحزاب كثيرة لكن المؤتمر هو وحده من يتعرض للعدوان والتامر تحت مسميات كثيرة منها ما يسمى بتيار استعادة دور المؤتمر،وقال :ونحن نتساءل كيف سيستعيدون المؤتمر وممن سيستعيدونه ،وهل سيستعدونه من جماهيره ومن اعضاءه في العزل والقرى والمديريات .

وأضاف رئيس المؤتمر :ندرك ان التامر على المؤتمر هو جزء من التامر على الوطن ولكن لا يجب ان نعطي هؤلاء حجما اكبر من حجمهم فنحن نعرف انهم صغار وبعضهم مفصولين ونعرف مواقف بعضهم وخصوصا من حاملي الزهور في أعياد الميلاد ونحن لن نسمح لهم ان يجرونا الى مربع مصالحهم الشخصية .

وتابع : نقول لهؤلاء الذين لا علاقة لهم بالمؤتمر اتركوا الكذب والبهتان على المؤتمريين والمؤتمريات فهم المتواجدون في هذه القاعة وهم قيادات المؤتمر من أعضاء اللجنة العامة وأعضاء الأمانة العامة ورؤساء فروع المؤتمر في المحافظات والجامعات ومن سار معاهم من المؤتمرين في كل مكان هؤلاء من يحق لهم ان يتكلموا باسم المؤتمر واما غيرهم فلا يحق لهم ان يتحدثوا باسم المؤتمر .

وقال : أتوجه بالشكر الى رؤساء فروع المؤتمر في المحافظات والجامعات وبعض الفروع في الخارج والذين كان لهم مواقف صادقة وكبيرة من خلال البيانات التي اصدروها ومن خلال التفاعل مع مضامينها ونشرها وايضاح الحقائق للراي العام .

واكد رئيس المؤتمر :المؤتمر وجد في صنعاء وسيظل في صنعاء وقيادته هنا هي المسؤولة عن المؤتمر وعن بقائه ووحدته حتى تتوفر الأجواء المناسبة لانتخاب قيادة جديدة والمؤتمر محكوم وفقا للنظام الداخلي واللوائح المتفرعة منه وهي التي تحكمنا جميعا ،ومهما تامروا على المؤتمر فلن يجنوا شيء والمؤتمريين سيقفون ضد كل من يحاول استهداف المؤتمر .

واختتم بالقول : ان ما يسمى بتيار استعادة دور المؤتمر لا يمثلون الا انفسهم واشخاصهم والمؤتمر لا علاقة له بهم؛ ونحذر ابناء المؤتمر من الانجرار لما يطرحه هؤلاء فهدفهم تمزيق المؤتمر لخدمة قوى اخرى تضمر العداء له وندعو المنظمات والسفارات في الخارج الى عدم التعامل مع منتحلي صفات المؤتمر فهم لا علاقة لهم به ولا يمثلون الا انفسهم ومصالحهم فقط .

هذا وقد استمعت اللجنة العامة الى تقريرين قدم الأول الأمين العام المساعد للشؤون السياسية الشيخ عبدالله احمد مجيديع تناول فيه التطورات على الساحة السياسية الوطنية والإقليمية والدولية ،بينما قدم التقرير الثاني الأمين العام المساعد للشؤون التنظيمية الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف والذي تناول اخر المستجدات على الساحة التنظيمية مشيرا الى ما يسمى بتيار استعادة المؤتمر هو جزء من حلقات استهداف المؤتمر الشعبي العام ،وان غالبية من نشرت أسماؤهم لا صلة لهم بالمؤتمر اطلاقا.

هذا وقد جدد الاجتماع مواقف المؤتمر الشعبي العام المبدئية والثابتة في الدفاع عن الوطن والوقوف بمواجهة العدوان والحصار الذي تتعرض له اليمن ،مشددا على ان المؤتمر الشعبي العام كان وسيظل يقف الى جانب الاخوة انصار الله ضد العدوان والحصار فالجميع في سفينة واحدة واليمن واليمنيون جميعا مستهدفون دون استثناء.

وشدد الاجتماع على أهمية تلاحم وتماسك الجبهة الداخلية في مواجهة المخاطر والتحديات التي تسعى الى تمزيق النسيج الاجتماعي وتقسيم اليمن وذلك بمزيد من التلاحم والتكاتف بين جميع القوى الوطنية وفي مقدمتها المؤتمر الشعبي العام وانصار الله .
واكد الاجتماع تمسكه بقرارت اللجنة العامة خلال الفترة الماضية باعتبارها قرارت سارية المفعول لا تراجع عنها.

وأشاد الاجتماع بمواقف فروع المؤتمر الشعبي العام في المحافظات والجامعات الذين عبروا عن مواقفهم تجاه المؤامرة التي تستهدف المؤتمر الشعبي العام مؤكدين ان قيادة المؤتمر الشعبي العام في صنعاء برئاسة الأخ صادق بن امين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام ستظل هي القيادة التي تمثل المؤتمر ويحق لها التحدث باسمه وتحديد مواقفه .

هذا وقد اقرت اللجنة العامة في الاجتماع تصعيد الأخ الشيخ محمد محمد أبو علي رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة المحويت الى عضوية اللجنة العامة بديلا عن الشيخ زيد أبو علي

كما ناقش الاجتماع عددا من القضايا المدرجة في جدول اعماله واتخذ بشانها القرارات المناسبة .








