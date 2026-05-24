المؤتمر نت - الامين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام عبدالله مجيديع

مجيديع: الوحدة ضرورة استراتيجية لمستقبل اليمن

أكد الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ/ عبدالله مجيديع، أن الوحدة اليمنية لم تكن لتتحقق في الـ22 من مايو 1990م لولا الإرادة الشعبية في جنوب وشمال الوطن، التي ظلت ومنذ انتصار الثورة اليمنية المجيدة "26 سبتمبر و14 أكتوبر و30 نوفمبر" تتوق لليوم الذي يتحقق فيه حُلمهم الوحدوي، ويستعيد الشعب لُحمته، ويتم رمي كل صور وأشكال التشطير إلى مزبلة التاريخ غير مأسوف عليها..

وأوضح مجيديع أن احتفالنا بالذكرى الـ36 لإعادة تحقيق الوحدة اليمنية يمثّل وفاءً حقيقياً لتضحيات الحركة الوطنية ونضال الأجيال من أجل الحرية والاستقلال، وتعبيراً عن عمق التاريخ اليمني الموحَّد عبر العصور، حيث كانت اليمن تاريخياً وطناً واحداً في ظل حضارات متعاقبة.

ونقلت اسبوعية ( الميثاق) عن مجيديع قوله :"نحن لا نريد أن ندخل في جدال عقيم مع المنادين بالتشطير وإعادة اليمن إلى ما قبل إعادة تحقيق الوحدة، كون ذلك لم ولن يتحقق أو يرى النور مطلقاً، فالوحدة مِلْك الشعب وتحققت لتبقى؛ والشعب هو مَنْ يحميها ويحافظ عليها من كل المؤامرات الواقعة والمتوقَّعة"..

وأشار الأمين العام المساعد، إلى أن هذه المناسبة تمثّل ميلاداً حقيقياً لوطن كان يعاني من الصراعات، وتَمكن شعبنا العظيم من إنهائها بكل عزم وقوة.. واليوم علينا جميعاً وانتصاراً لكل التضحيات التي قدمها مناضلو الثورة اليمنية الأبطال، أن ننتصر للوطن "وحدته وسيادته واستقراره" والتوجُّه بكل الصدق والمسئولية صوب كتابة تاريخ عظيم آخر يُخلّد في سِفْر الوطن الحبيب..

مجدّداً تأكيده على أن الوحدة اليمنية تُـعد حَدَثاً تاريخياً مفصلياً، وقيمة وطنية عليا، وضرورة استراتيجية لمستقبل اليمن؛ ولا يمكن لقلة من الانتهازيين الذين ارتموا في أحضان الأجندة الخارجية أن ينجحوا في تمرير أهدافهم التي تقود إلى تمزيق اليمن، وتحويلها إلى كانتونات صغيرة متصارعة يكون الشعب هو الخاسر الوحيد فيها..

واختتم الشيخ عبدالله مجيديع بقوله: "نهـنّـئ القيادة العليا لمؤتمرنا الشعبي العام ممثلةً بالشيخ/ صادق بن أمين أبو راس -رئيس المؤتمر- وكل أبناء شعبنا بحلول هذه الذكرى الوطنية الغالية على قلوبنا جميعاً، والتي ستبقى خالدة في ضمير كل وطني حُر وشريف.. وكل عام وأنتم والوطن بألف خير".








