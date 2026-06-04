المؤتمرنت -

اليمن يؤكد موقفه الداعم لإيران

عبرت وزارة الخارجية والمغتربين عن إشادة الجمهورية اليمنية بالموقف المشرف للقوات المسلحة الإيرانية المتمثل في الرد على العدوان الأمريكي واستهداف قواعده في المنطقة.



كما أشادت وزارة الخارجية في بيان صادر عنها، بموقف القوات المسلحة الإيرانية العظيم في ردع كيان العدو الإسرائيلي الذي استهدف العاصمة اللبنانية بيروت وترسيخ مبدأ وحدة الساحات.



وأكدت على حق الجمهورية الإسلامية في إيران بالرد على أي اعتداءات تطال أراضيها وأمنها القومي مستقبلاً.



وجددّت رفضها استمرار احتضان بعض الدول الخليجية للقواعد العسكرية الأمريكية التي تستهدف دول المنطقة خدمة للمشروع الصهيوني ولحماية كيان العدو الإسرائيلي.



واستهجنت وزارة الخارجية، محاولة تلك الأنظمة للعب دور الضحية والإدعاء بأنها المستهدفة من الرد الإيراني في وقت تُوفر فيه الغطاء والحماية والدعم المالي للقوات الغازية والمعتدية.



وجددت التأكيد على أن تلك الأنظمة بسياساتها الحمقاء ستلحق بنفسها وبشعوبها الضرر الكبير وستكون هي أول من يخسر في المعركة.



وأوضح البيان، أن المعركة التي يخوضها شرفاء الأمة، هي معركة الجميع وأن خيار الاستسلام غير وارد وقد سقط رهان العدو على قدراته العسكرية.



وأشاد بحالة الصمود والثبات رغم المعاناة على امتداد جغرافيا دول المحور من إيران إلى لبنان وفلسطين والعراق وصولاً إلى اليمن.



واختتمت وزارة الخارجية بيانها بالتأكيد على ثبات موقف اليمن المبدئي والإيماني مع الأشقاء في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.