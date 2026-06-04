المؤتمرنت -

مجيديع يعزي بوفاة الشيخ ناصر بكيل الطميرة

بعث الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية بالمؤتمر الشعبي العام، الشيخ عبدالله أحمد مجيديع، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ ناصر بكيل الطميرة، وكيل محافظة حجة، ومسؤول أحزاب التحالف الوطني، وأمين سر فرع حزب البعث العربي الاشتراكي القومي بمحافظة حجة، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل الوطني والاجتماعي.



وأشار مجيديع في البرقية التي بعثها إلى الشيخ منصور ناصر بكيل الطميرة وإخوانه وكافة آل الطميرة بمحافظة حجة، إلى أن الفقيد كان من الشخصيات الاجتماعية والوطنية المشهود لها بالحضور الفاعل والإسهام في خدمة المجتمع وتعزيز العمل الوطني، تاركاً سيرة طيبة ومكانة رفيعة في أوساط أبناء محافظة حجة.

وعبّر الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية، باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام،عن خالص تعازيه وصادق مواساته بهذا المصاب الأليم ؛سائلاً الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



"إنا لله وإنا إليه راجعون".