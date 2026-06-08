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أخبار
المؤتمر نت - استهداف يافا المحتلة بدفعة صاروخية

دفعة صاروخية على يافا المحتلة وحظر الملاحة على العدو في البحر الأحمر

المؤتمرنت -
دفعة صاروخية على يافا المحتلة وحظر الملاحة على العدو في البحر الأحمر
أعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم، عن إطلاق دفعة صاروخية استهدفت أهدافاً حساسة للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة.

وأكدت القوات المسلحة في بيان أن العملية حققت أهدافها بدقة بفضل الله.

وأوضح البيان أن العملية جاءت في إطار التصدي للعدوان الأمريكي والصهيوني على محور الجهاد والمقاومة في إيران وفلسطين ولبنان والعراق واليمن، ورفضاً للمشروع الصهيوني الساعي لإقامة إسرائيل الكبرى تحت مسمى الشرق الأوسط الجديد، وسعيا لكسر الحصار الظالم والغاشم الذي يفرضه العدو الأمريكي على الشعب اليمني وشعوب المحور في لبنان وغزة وإيران، وفي إطار مبدأ وحدة الساحات ومواجهة الأعداء، ورداً على العدوان الصهيوني على لبنان وإيران وغزة.

وأعلنت القوات المسلحة حظر الملاحة البحرية بشكل كامل وتام على العدو الإسرائيلي في البحر الأحمر، مشيرة إلى أن كل تحركات العدو أصبحت هدفاً عسكرياً لها من لحظة إعلان هذا البيان.

كما أكدت أنها ستواجه التصعيد بالتصعيد، وأن عملياتها العسكرية ستكون متصاعدة بما يواكب الأحداث والمعركة والاشتراك مع محور الجهاد والمقاومة.

وشددت القوات المسلحة على حق الشعب اليمني وشعوب الأمة الحرة في مواجهة العدوان الأمريكي الإسرائيلي، وأنها لن تقف مكتوفي الأيدي أمام الحصار الظالم على الشعب اليمني وشعوب محور الجهاد والمقاومة في فلسطين وغزة وإيران ولبنان والعراق.

ولفتت إلى أن كل محاولات العدو ستبوء بالفشل بإذن الله، وأن عملياتها مستمرة طالما استمر العدوان والحصار على الوطن وعلى محور الجهاد والمقاومة.

وفيما يأتي نص البيان:

بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ
قالَ تعالى: { یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ إِن تَنصُرُوا۟ ٱللَّهَ یَنصُرۡكُمۡ وَیُثَبِّتۡ أَقۡدَامَكُمۡ } صدقَ اللهُ العظيمُ
في إطارِ التصدي للعدوانِ الأمريكيِّ والصهيونيِّ على محورِ الجهادِ والمقاومةِ في إيرانَ وفلسطينَ ولبنانَ والعراقِ واليمنِ، ورفضاً للمشروعِ الصهيونيِّ الساعي لإقامةِ إسرائيلَ الكبرى تحتَ مسمى الشرقِ الأوسطِ الجديدِ، وسعياً منا إلى كسرِ الحصارِ الظالمِ والغاشمِ الذي يفرضُهُ العدوُّ الأمريكيُّ على شعبِنا وشعوبِ المحورِ الحرةِ والعزيزةِ في لبنانَ وغزةَ وإيرانَ، وفي إطارِ مبدأِ وحدةِ الساحاتِ ومواجهةِ الأعداءِ، ورداً على العدوانِ الصهيونيِّ على لبنانَ وإيرانَ وغزة، قامتِ القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ بإطلاقِ دفعةٍ صاروخيةٍ استهدفت أهدافاً حساسةً للعدو الإسرائيليِّ في منطقةِ يافا المحتلةِ وقد حققت أهدافَها بدقةٍ بفضلِ الله.

وفي هذا السياقِ تؤكدُ القواتُ المسلحةُ على الآتيِ:
أولاً: نعلنُ حظرَ الملاحةِ البحريةِ بشكلٍ كاملٍ وتامٍّ على العدوِّ الإسرائيليِّ في البحرِ الأحمرِ، ونعتبرُ أنَّ كلَّ تحركاتِ العدوِّ أصبحتْ هدفاً عسكرياً لقواتِنا المسلحةِ من لحظةِ إعلانِ هذا البيانِ.
ثانياً: نؤكدُ أنَّنا سنواجهُ التصعيدَ بالتصعيدِ، وإنَّ عملياتِنا العسكريةَ ستكونُ متصاعدةً بما يواكبُ الأحداثَ والمعركةَ والاشتراكَ مع محورِ الجهادِ والمقاومةِ.

ثالثاً: نؤكدُ على حقِّ شعبِنا وشعوبِ أمتِنا الحرةِ في مواجهةِ العدوانِ الأمريكيِّ الإسرائيليِّ، وأنَّنا لنْ نقفَ مكتوفي الأيدي أمامَ الحصارِ الظالمِ على شعبِنا وشعوبِ محورِ الجهادِ والمقاومةِ في فلسطينَ وغزةَ وإيرانَ ولبنانَ والعراقِ، وإنَّ كلَّ محاولاتِ العدوِّ ستبوءُ بالفشلِ بإذنِ اللهِ، وإنَّ عملياتِنا مستمرةٌ طالما استمرَّ العدوانُ والحصارُ علينا وعلى محورِ الجهادِ والمقاومةِ.
واللهُ حسبُنا ونعمَ الوكيلُ، نعمَ المولى ونعمَ النصيرُ.

عاشَ اليمنُ حراً عزيزاً مستقلاً،
والنصرُ لليمنِ ولكلِّ أحرارِ الأمةِ.
صنعاءُ، 22 ذي الحجة 1447هـ
الموافقُ 8 يونيو 2026م.
صادرٌ عنِ القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ








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