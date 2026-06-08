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أخبار
المؤتمر نت - ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 72,980

ارتفاع عدد الشهداء بغزة إلى 72,980

المؤتمرنت -
ارتفاع عدد الشهداء بغزة إلى 72,980
ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، اليوم الاثنين، إلى 72,980 شهيدًا و 173,171 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة، في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع، أن المستشفيات استقبلت خلال الـ 24 ساعة الماضية، تسعة شهداء جدد و 43 إصابة.

ولفتت إلى أنه منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي بلغ إجمالي عدد الشهداء بنيران جيش العدو 970، وإجمالي الإصابات 3,063، وإجمالي الشهداء الذين تم انتشالهم من تحت الأنقاض 782.

وأكدت الوزارة أن عدداً كبيراً من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.








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