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أخبار
المؤتمر نت - المرور تُعلن تمديد فترة الإعفاءات

شرطة المرور تُعلن تمديد فترة الإعفاءات

المؤتمرنت -
شرطة المرور تُعلن تمديد فترة الإعفاءات
أعلنت شرطة المرور عن منح آخر فرصة لتمديد فترة الإعفاءات المرورية للمخالفات والتجديدات القديمة المتراكمة، لمدة 30 يوماً.

وأوضحت شرطة المرور في بيان صادر عنها أن مهلة التخفيض ستستمر حتى نهاية شهر محرم 1448هـ، قبل عودة الرسوم إلى قيمتها السابقة وفقاً للوائح المنظمة.

وأكدت أن قرار التمديد يأتي تقديراً لظروف المواطنين، وتخفيف الإلتزامات المالية عليهم كون فترة الإعفاءات والتخفيضات المعلنة التي انتهت قبل عيد الأضحى المبارك كانت قد تزامنت مع شهر رمضان وعيدي الفطر والأضحى، وهو الوقت الذي تتزايد فيه إلتزامات أرباب الأسر.

وأشار البيان إلى أن رسوم المخالفات والتجديدات ستُحتسب بحدها الأعلى فور انتهاء المهلة المحددة للتخفيض ولن تكون هناك أية استثناءات.

ولفت إلى أن شرطة المرور ستنفذ حملات ضبطية فور إنتهاء المهلة المحددة كون النظام الآلي للإعفاءات والتخفيضات لا يمكن أن يظل مفتوحاً بصورة مستمرة، مبينة أن النظام الإداري والإجرائي يجب أن يفرق بين المبادرين الذين سارعوا للإستفادة من التسهيلات وصححوا أوضاعهم وبين المستهترين الذين يتعمدوا التهرب من تسوية أوضاعهم بعد أن قدمت لهم وزارة الداخلية ممثلة بشرطة المرور مبادرة استثنائية راعت ظروفهم.

ونبهت شرطة المرور أصحاب الكروت اليدوية الدفترية القديمة إلى سرعة الإستفادة من هذه الفرصة، كونها لن تتعامل مع أي كروت يدوية قديمة بعد إنتهاء المهلة المحددة وستعتبرها لاغية، ولن يكون لها مستقبلاً قيمة قانونية في إثبات الملكية.








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