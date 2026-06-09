المؤتمرنت -

ارتفاع حصيلة شهداء لبنان إلى 3666

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، سقوط 3666 شهيدًا و11321 مصابًا في العدوان الصهيوني على البلاد منذ 2 مارس الماضي.



وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شنَّ صباح اليوم الثلاثاء غارة على حي الحمادية في بلدة العباسية بقضاء صور، فيما استهدف القصف المدفعي الصهيوني ليلًا أطراف بلدة قلاويه في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان.



وفي قضاء جزين، تعرضت منطقة القطراني، ولا سيما جورة خضر وحرج القطراني، لقصف مدفعي إسرائيلي. كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات إضافية على بلدتي العباسية والرمادية في قضاء صور جنوبي البلاد.





