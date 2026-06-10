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أخبار
المؤتمر نت - لبنان: 30 شهيد وجريح بغارات صهيونية

لبنان: 30 شهيد وجريح بغارات صهيونية

المؤتمرنت -
لبنان: 30 شهيد وجريح بغارات صهيونية
استشهد 15 شخصاً وأصيب 15 آخرين، إثر غارات شنها طيران العدو الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على بلدات في قضاء صور، ومدينة صيدا، جنوبي لبنان، وذلك في استمرار للخروقات الصهيونية لتفاهمات وقف إطلاق النار.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، بأن الغارات المعادية على صور ومحيطها أسفرت عن استشهاد 13 شخصا وجرح 15 آخرين، منهم 9 شهداء و7 جرحى في بلدة طيردبا، و3 شهداء و3 جرحى في بلدة دير قانون النهر، وشهيد و5 جرحى في المساكن الشعبية.

ولفتت إلى أن فرق الإنقاذ ما تزال تعمل على رفع الأنقاض في بلدة طير دبا التي تعرضت إلى 9 غارات من طيران العدو الحربي والمسيّر، مشيرة إلى أن طيران العدو الإسرائيلي استهدف أيضاً بلدة كفردونين.

وفي مدينة صيدا، استشهد شخصان إثر غارة لطيران العدو المسيّر استهدفت سيارة كانا بداخلها عند منطقة البوابة الفوقا قبالة مطرانية صيدا، حسب الوكالة اللبنانية.

ومنذ الثاني من مارس الماضي، صعّد العدو الإسرائيلي، عدوانه الإجرامي على لبنان مستهدفاً البلدات والقرى والمدن اللبنانية والأعيان المدنية، ما أسفر عن آلاف الشهداء والجرحى ونزوح نحو مليون ونصف مواطن لبناني.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت حيز التنفيذ منتصف إبريل الماضي، غير أن جيش العدو الإسرائيلي يرتكب خروقات يومية للاتفاق.








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