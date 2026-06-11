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أخبار
المؤتمر نت - أبو راس يؤكد دعم اليمن الكامل لفلسطين

أبو راس يؤكد دعم اليمن الكامل لفلسطين

المؤتمرنت -
أبو راس يؤكد دعم اليمن الكامل لفلسطين
أكد نائب وزير الخارجية والمغتربين عبدالواحد ابورأس، أن الجمهورية اليمنية تتابع عن كثب المفاوضات الجارية في القاهرة مع الجانب الفلسطيني.

وأوضح نائب وزير الخارجية أن استمرار الضغط على الجانب الفلسطيني لتجريده من أهم عناصر قوته "السلاح"، يُعتبر خدمةً لكيان العدو الإسرائيلي واستكمالاً لمشروع سيطرة العدو على ما تبقى من قطاع غزة.

ولفت إلى أن كيان العدو الإسرائيلي يُمعن يومياً في القتل والتدمير وارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في وقت يلتزم فيه الجانب الفلسطيني باتفاق وقف إطلاق النار.

وأشار أبوراس إلى أن كيان العدو الإسرائيلي يضغط من خلال جرائم الحرب اليومية وعبر الوسطاء والضامنين لانتزاع مالم يستطع انتزاعه بالقوة العسكرية والدفع بالشعب الفلسطيني نحو الاستسلام وهذا ما لا يمكن أن يحصل عليه بعد التضحيات الجسام التي قدًمها الشعب الفلسطيني بما في ذلك استشهاد وجرح نحو نصف مليون شخص في قطاع غزة فقط جلهم من النساء والأطفال.








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