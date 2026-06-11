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5 فوائد صحية لإضافة ملعقة عسل إلى كوب الشاي

لا يقتصر دور العسل المضاف إلى كوب الشاي على تحسين المذاق، بل قد يُقدم أيضاً مجموعة من الفوائد الصحية المهمة. فالعسل يحتوي على مركبات طبيعية ومضادات للأكسدة قد تُساعد في دعم المناعة وحماية الخلايا وتخفيف بعض الأعراض الصحية الشائعة، كما يُعد بديلاً أقل معالجة من السكر الأبيض.



وفيما يلي أبرز الفوائد الصحية لإضافة ملعقة من العسل إلى كوب الشاي، حسبما نقله موقع «فيري ويل هيلث»:



تعزيز الحصول على مضادات الأكسدة

يحتوي العسل بشكل طبيعي على مضادات أكسدة، مثل الفلافونويدات والأحماض الفينولية، التي تُساعد على حماية الخلايا من الإجهاد التأكسدي، وهي حالة تحدث عندما تتراكم جزيئات غير مستقرة تُسمى الجذور الحرة في الجسم، ما يؤدي إلى الشيخوخة وتطور الالتهابات والأمراض المزمنة، مثل أمراض القلب وبعض أنواع السرطان.



وعند إضافة العسل إلى الشاي، الذي يُعد مصدراً ممتازاً أيضاً لمضادات الأكسدة، قد تزداد القدرة الإجمالية للمشروب على مقاومة الأكسدة، ما يمنح الجسم دعماً إضافياً ضمن نظام غذائي صحي ومتوازن.



بديل أفضل من السكر المكرر

يفضل كثير من الأشخاص استخدام العسل بدلاً من السكر الأبيض أو المحليات الصناعية. ويتميز العسل بأنه أقل معالجة، ويمنح مذاقاً أكثر حلاوة، ما قد يدفع إلى استخدام كميات أقل منه مقارنة بالسكر.



كما يحتوي على بعض المعادن والعناصر الغذائية، مثل البوتاسيوم والكالسيوم والمغنسيوم والزنك وبعض فيتامينات المجموعة «ب»، وهي عناصر لا يوفرها السكر الأبيض بالقدر نفسه.



تأثير أقل على سكر الدم

يتميز العسل بمؤشر غلايسيمي أقل من السكر الأبيض، ما يعني أنه يُسبّب ارتفاعاً تدريجياً في سكر الدم بدلاً من ارتفاع حاد.



ومع ذلك، يبقى العسل من السكريات المضافة التي ينبغي تناولها باعتدال، خصوصاً لدى الأشخاص المصابين بالسكري، أو الذين يعانون مقاومة الإنسولين.



دعم الجهاز المناعي

ويتميز العسل بخصائص طبيعية مضادة لبعض أنواع البكتيريا، ما قد يُساعد في دعم دفاعات الجسم الطبيعية.



وتشير الأبحاث إلى أن العسل يحتوي على مركبات مثل بيروكسيد الهيدروجين، ومضادات الأكسدة، ومواد نباتية نشطة بيولوجياً، والتي يمكنها تثبيط نمو بعض الكائنات الدقيقة.



المساعدة في تخفيف أعراض نزلات البرد

عند إضافته إلى الشاي الدافئ، يمكن أن يُساعد العسل في تهدئة الحلق الملتهب أو المتهيج، كما قد يُخفف من السعال وبعض الأعراض البسيطة المرتبطة بالجهاز التنفسي العلوي، إلى جانب ما يوفره من دعم مضاد للبكتيريا.



مَن يجب أن يتوخى الحذر؟

رغم أن العسل آمن لمعظم البالغين، فإن هناك بعض الفئات التي ينبغي أن تكون أكثر حذراً:



* يُمنع إعطاء العسل للأطفال دون عمر سنة، بسبب خطر الإصابة بمرض نادر ولكنه خطير، يُعرف باسم «التسمم السجقي عند الرضع».



* يجب على مرضى السكري مراقبة الكميات المستهلكة منه؛ لأنه لا يزال قادراً على رفع مستويات السكر في الدم.



* يُنصح بقراءة مكونات منتجات العسل التجارية، إذ قد تحتوي بعض الأنواع على منكهات أو إضافات أخرى تُقلل من جودتها الطبيعية.

