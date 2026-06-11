المؤتمرنت -

عدوان صهيوني مستمر على جنوب لبنان

أفادت مصادر إعلامية في جنوب لبنان بأن العدو الإسرائيلي شن غارات على قرى الصوانة وخربة سلم في قضاء النبطية وقرية ديركيفا بقضاء صور.



وشن طيران العدو 4 غارات بين سجد والريحان في جنوب لبنان، فيما استهدف بغارة من مسيرة بلدة الشهابية قرب فريق الهيئة الصحية.



وقصفت مدفعية العدو الإسرائيلي بلدات قلاويه وتولين وخراج بلدة كفرشوبا. وقرابة الساعة الخامسة صباحاً، نفذت مسيرة معادية غارتين على غرفة في منزل وعلى إحدى السيارات المركونة أمام المنزل في حي المقاصد في مدينة النبطية من دون وقوع إصابات.



وفي البقاع الغربي، شن العدو غارة من مسيرة على محيط بلدة مشغرة. وشن غارتين من مسيرة على بلدة سحمر في البقاع الغربي، و3 غارات على كل من سهل مشغرة ومنطقة البساتين.



إلى ذلك، أعلنت قيادة الجيش اللبناني - مديرية التوجيه أن وحدة مختصة من الجيش عملت على تفكيك قنبلة طيران موجّهة غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي داخل محطة تكرير المياه في منطقة إبل السقي - مرجعيون، وعملت على نقلها إلى موقع آمن لإجراء اللازم بشأنها.



وعثرت وحدة أخرى على طائرة مسيّرة للعدو مُعدّة للتصوير بعد سقوطها في منطقة حلتا - حاصبيا، وأجرت اللازم بشأنها.



وشددت قيادة الجيش على ضرورة اتخاذ أقصى تدابير الحيطة والحذر في الأماكن التي تعرضت لاعتداءات إسرائيلية، وإبلاغ أقرب مركز عسكري عن أي جسم مشبوه.



وتأتي هذه الاعتداءات في إطار العدوان الإسرائيلي المتواصل على جنوب لبنان، رغم الإعلانات المتكررة عن التوصل إلى هدنة بين لبنان وكيان العدو، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 3500 شهيد منذ 2 مارس الماضي.

