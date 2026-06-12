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المكسيك تفتتح مونديال 2026 بالفوز على جنوب أفريقيا

حقق منتخب المكسيك بداية موفقة في مونديال 2026 لكرة القدم، بفوزه، الخميس، على جنوب إفريقيا في مباراة الافتتاح على ملعب أزتيكا في العاصمة مكسيكو.



هدف مبكر

وسجل مهاجم نادي القادسية السعودي خوليان كينيونيس الهدف الأول في الدقيقة التاسعة، بعدما سدد الكرة بقوة بين ساقي الحارس رونوين وليامس، مستغلاً هفوة في دفاع منتخب «الأولاد». ويعد هذا أسرع هدف في مباراة افتتاحية لكأس العالم منذ عام 2006، عندما سجل فيليب لام هدفاً لألمانيا في مرمى كوستاريكا بعد ست دقائق.



وسجل المهاجم خيمينيز الهدف الثاني بضربة رأسية في الدقيقة 67 إثر تمريرة من ألفارو من الجهة اليمنى للهجوم.



حضور جماهيري

وأمام 80 ألف مشجع، أطلق الحكم البرازيلي ويلتون سامبايو صافرة البداية في النسخة الأكبر من كأس العالم عبر التاريخ، بمشاركة 48 منتخباً، والتي تقام للمرة الأولى في ثلاث دول هي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.



مشاركة 48 منتخبًا

وتشهد بطولة كأس العالم 2026، مشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ المسابقة، بتنظيم مشترك بين الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.



وسبق المباراة حفل افتتاح البطولة بمشاركة عدد من نجوم الموسيقى العالمية، تقدمتهم شاكيرا التي ستقدم الأغنية الرسمية للبطولة «Dai Dai» برفقة Burna Boy.



كما شهد الحفل مشاركة J Balvin والمغنية Tyla في عرض فني يجمع بين ثقافات الدول والقارات المشاركة في الحدث العالمي.



وتعني أغنية «Dai Dai» بالإيطالية «هيا بنا»، كما دعا الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى إطلاق حملة إنسانية لدعم التعليم وإتاحة فرص ممارسة الرياضة للأطفال حول العالم.



وتحمل نسخة 2026 خصوصية استثنائية، ليس فقط بسبب زيادة عدد المنتخبات والدول المستضيفة، بل باعتبارها بداية مرحلة جديدة في تاريخ كأس العالم، مرحلة أكثر اتساعًا وشمولًا، تجمع أحلام 48 منتخبًا وآمال مليارات المشجعين حول العالم في رحلة كروية تمتد لأسابيع من الإثارة والمنافسة.

المصدر _رويترز