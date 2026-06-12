الجمعة, 12-يونيو-2026 الساعة: 04:22 ص - آخر تحديث: 01:47 ص (47: 10) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المُـنجَز العظيم
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
22 مَايُو 1990م يَوْمٌ خَالِدٌ عَظِيمٌ لِأَحْرَارِ اليَمَنِ فَحَسْبُ
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
أبوراس وخطاب تثبيت الشرعية التنظيمية في مواجهة مشاريع التفكيك
توفيق عثمان الشرعبي
الوحدة اليمنية.. خَيار التاريخ ومشروع النجاة
قاسم محمد لبوزة*
​اليمن الكبير.. مَلحمة الكرامة في زمن التفتيت والولاءات العابرة
عبدالسلام الدباء*
المؤتمر أقوى من التفكيك
ماجد عبدالحميد
استعادة دور المؤتمر
بقلم حمود العلفي *
المؤتمر الشعبي العام: بين أصالة الانتماء وزيف الادعاء.
فاهم محمد الفضلي*
أبوراس.. والخطاب المسئول في مواجهة تحديات المرحلة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
أخبار
المؤتمر نت - حقق منتخب المكسيك بداية موفقة في مونديال 2026 لكرة القدم، بفوزه، الخميس

المكسيك تفتتح مونديال 2026 بالفوز على جنوب أفريقيا

المؤتمرنت-متابعات -
المكسيك تفتتح مونديال 2026 بالفوز على جنوب أفريقيا
حقق منتخب المكسيك بداية موفقة في مونديال 2026 لكرة القدم، بفوزه، الخميس، على جنوب إفريقيا في مباراة الافتتاح على ملعب أزتيكا في العاصمة مكسيكو.

هدف مبكر
وسجل مهاجم نادي القادسية السعودي خوليان كينيونيس الهدف الأول في الدقيقة التاسعة، بعدما سدد الكرة بقوة بين ساقي الحارس رونوين وليامس، مستغلاً هفوة في دفاع منتخب «الأولاد». ويعد هذا أسرع هدف في مباراة افتتاحية لكأس العالم منذ عام 2006، عندما سجل فيليب لام هدفاً لألمانيا في مرمى كوستاريكا بعد ست دقائق.

وسجل المهاجم خيمينيز الهدف الثاني بضربة رأسية في الدقيقة 67 إثر تمريرة من ألفارو من الجهة اليمنى للهجوم.

حضور جماهيري
وأمام 80 ألف مشجع، أطلق الحكم البرازيلي ويلتون سامبايو صافرة البداية في النسخة الأكبر من كأس العالم عبر التاريخ، بمشاركة 48 منتخباً، والتي تقام للمرة الأولى في ثلاث دول هي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

مشاركة 48 منتخبًا
وتشهد بطولة كأس العالم 2026، مشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ المسابقة، بتنظيم مشترك بين الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.

وسبق المباراة حفل افتتاح البطولة بمشاركة عدد من نجوم الموسيقى العالمية، تقدمتهم شاكيرا التي ستقدم الأغنية الرسمية للبطولة «Dai Dai» برفقة Burna Boy.

كما شهد الحفل مشاركة J Balvin والمغنية Tyla في عرض فني يجمع بين ثقافات الدول والقارات المشاركة في الحدث العالمي.

وتعني أغنية «Dai Dai» بالإيطالية «هيا بنا»، كما دعا الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى إطلاق حملة إنسانية لدعم التعليم وإتاحة فرص ممارسة الرياضة للأطفال حول العالم.

وتحمل نسخة 2026 خصوصية استثنائية، ليس فقط بسبب زيادة عدد المنتخبات والدول المستضيفة، بل باعتبارها بداية مرحلة جديدة في تاريخ كأس العالم، مرحلة أكثر اتساعًا وشمولًا، تجمع أحلام 48 منتخبًا وآمال مليارات المشجعين حول العالم في رحلة كروية تمتد لأسابيع من الإثارة والمنافسة.
المصدر _رويترز








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: الاحتلال يقر بخسائر جديدة في لبنان
فنون ومنوعات: عنكبوت يحدث ثقبا في يد رجل
اقتصاد: مناقشة خطة عمل وزارة الاقتصاد
ثقافة: الماجستير للباحثة عُلا الشهاري
رياضة: برشلونة يفعل بند شراء مهاجم مصري
مجتمع مدني: دراسة: القطط لا تسبب الربو للأطفال
علوم وتقنية: التوقيت المثالي للاستحمام
قضايا وآراء: إيرانُ فاعِلٌ عالميٌّ صاعِدٌ
أخبار: لبنان: 30 شهيد وجريح بغارات صهيونية
علوم وتقنية: ماذا يحدث لجسمك إذا مشيت 30 دقيقة؟
أخبار: عدد شهداء غزة يرتفع إلى 72,991
أخبار: استهداف 4 معالم في المسجد الأقصى
أخبار: توقعات بهطول أمطار على 7 محافظات
أخبار: ارتفاع حصيلة شهداء لبنان إلى 3666
عربي ودولي: إقرار صهيوني بإصابة 48 ضابطاً وجندياً
أخبار: صعدة: ضحايا في انفجار قنبلة عنقودية
أخبار: إعلان هام من مصلحة الضرائب والجمارك
أخبار: توقعات بطقس حار هطول أمطار متفرقة
فنون ومنوعات: دب متوحش يهدد مدينة بكاملها
مجتمع مدني: تغييرات يومية قد تسيطر على السكري
أخبار: ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 72,988
عربي ودولي: مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى
أخبار: المقاومة اللبنانية تستهدف قوة صهيونية
أخبار: المرور تُعلن تمديد فترة الإعفاءات
أخبار: أمانة العاصمة: ضبط مبيدات محظورة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2026