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المؤتمر نت - فاز منتخب كوريا الجنوبية الخميس على نظيره منتخب الجمهورية التشيكية بهدفين

كأس العالم :كوريا الجنوبية تفوز على التشيك

المؤتمرنت-متابعات -
كأس العالم :كوريا الجنوبية تفوز على التشيك
فاز منتخب كوريا الجنوبية الخميس على نظيره منتخب الجمهورية التشيكية بهدفين لهدف بعدما كان متأخرا في النتيجة 1-0.

ويعد فوز منتخب كوريا الجنوبية الأول في مونديال 2026 لكرة القدم، على حساب تشيكيا بـ2-1 الخميس على ملعب أكرون في غوادالاخارا ضمن المجموعة الأولى.

وسجل هوانغ هدف التعادل لمنتخب بلاده (67) وقدّم تمريرة حاسمة في الثاني الذي سجله البديل أوه هيون-غيو (80) بعد السبق من لاديسلاف كريتشي لتشيكيا (59).

وإلى ذلك، تصدرت المكسيك المجموعة بعد فوزها على جنوب أفريقيا 2-0 في افتتاح البطولة، متقدمة بفارق هدف على كوريا الجنوبية.

وبهذا الفوز، ينجح المنتخب الكوري في تحقيق الفوز الأول على نظيره التشيكي في نهائيات كأس العالم، بعد ثلاثة لقاءات ودية سابقة (فاز في واحدة وخسر مثلها وتعادلا مرة).

هدف عكس مجريات اللقاء
وعلى ملعب أكرون (44 ألف متفرج) الذي بدت عدد من مقاعده خالية من المشجعين، وسط حضور لجماهير المنتخب المكسيكي، كانت الأضواء مسلّطة نحو نجم توتنهام الإنكليزي السابق ولاعب لوس أنجليس الأمريكي سون هيونغ-مين الذي قدّم مستوى قويا في الشوط الأول، لكن بديله هيون-غيو سجل هدف الفوز.

وحاول سون ورفاقه مرارا افتتاح التسجيل بأكثر من 10 فرص خلال نصف الساعة الأولى، أبرزها عبر نجم لوس أنجليس أف سي بتسديدة قريبة من القائم الأيمن (39) وثانية تصدى لها الحارس ماتي كوفار (59)، كما فعل بمواجهة هوانغ إن-بيوم ولي جاي-سونغ على مرتين (49).

وعكس مجريات اللقاء، صعق كريتشي المنتخب الكوري بهدف السبق برأسية مستغلا رمية تماس طويلة نفذها فلاديمير كوفال (59).

الكوريون يقلبون الطاولة
لكن هوانغ إن-بيوم عادل النتيجة حين استلم كرة لي كانغ-إن وتلاعب بالحارس والمدافع روبين هراناتش، واضعا الكرة من فوق كوفار (67). فيما خرج سون في الدقيقة 69 تاركا مكانه لمهاجم بشيكتاش التركي هيون-غيو.

واعتقد توماش سوتشيك أنه أضاف الثاني لتشيكيا برأسية متابعا كرة مُرسلة من ركلة ثابتة، لكن الحكم لم يحتسبه بداعي التسلل (77).

ومن هجمة منسقة، وصلت الكرة إلى إن-بيوم على الجهة اليمنى، لعبها عرضية نحو البديل هيون-غيو الذي تابعها في المرمى (80).

واستطاع الحارس كيم سيونغ-غيو أن يحافظ على تقدّم كوريا مرتين بتصديه لمحاولتي البديلين آدم هلوجيك القريبة (82) وميخال ساديليك (90).

المصدر: أ ف ب









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