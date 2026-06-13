المؤتمرنت -

كأس العالم: كندا تخطف تعادلاً مثيراً أمام البوسنة والهرسك

حسم التعادل الإيجابي 1-1 مواجهة منتخبي كندا والبوسنة والهرسك، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس العالم 2026.



افتتح بوفو لوكيتش التسجيل لمنتخب البوسنة والهرسك في الدقيقة 21، فيما أدرك سايل لارين التعادل لكندا في الدقيقة 78.



وبهذه النتيجة، حقق منتخب كندا أول نقطة في تاريخه خلال مشاركاته السبع في نهائيات كأس العالم، كما رفع سلسلة مبارياته دون هزيمة إلى تسع مباريات متتالية.



في المقابل، واصل منتخب البوسنة والهرسك سلسلة تعادلاته، بعدما سجل التعادل السادس تواليًا خلال الوقت الأصلي للمباريات.

