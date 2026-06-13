المؤتمرنت -

تدشين امتحانات المقاعد المجانية في الجامعات

دشّن وزير التربية والتعليم والبحث العلمي حسن الصعدي، اليوم بالمركز الاختباري بكلية طب الأسنان - جامعة صنعاء، اختبارات المفاضلة للمنافسة على المقاعد المجانية في الجامعات اليمنية والتي يتقدّم لها ستة آلاف و981 طالبًا وطالبة للعام الجامعي 1448هـ.



واطّلع الوزير الصعدي ومعه رئيس جامعة صنعاء الدكتور محمد البخيتي، ونائبه للشؤون الطلاب الدكتور محمد شكري، وأعضاء اللجنة، على سير اختبارات الكفاءة للطلاب المتنافسين على المقاعد المجانية في التخصصات الطبية التي تقدم لها ثلاثة آلاف و328 طالبًا وطالبة، يخوضون امتحان الكفاءة في مواد الكيمياء والأحياء والإنجليزي.



واستمعوا من وكيل قطاع التعليم العالي - رئيس اللجنة الفنية الدكتور إبراهيم لقمان، ومدير المركز الاختباري الإلكتروني بجامعة صنعاء الدكتور عبدالله أمين، إلى إيضاح حول الإجراءات التي تم اتخاذها لتسهيل الاختبارات للطلاب وتوزيعهم على ثلاث فترات بداءً من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثالثة عصرًا.



وأوضحوا أن المركز الاختباري، شهد تطورًا ملموسًا خلال هذا العام من خلال إضافة عدد من أجهزة الحاسوب لتبلغ طاقته الاستيعابية ألفًا و90 حاسوبًا قادرًا على استيعاب أكثر من ألف طالب وطالبة في الفترة الواحدة.



وأكد لقمان، وأمين أن اختبار المفاضلة للطلبة المتنافسين على المقاعد المجانية في التخصصات" الهندسية وعلوم الحاسوب، والعلوم الإدارية، والإنسانية، التي سيتقدم لها ثلاثة آلاف و653 طالباُ وطالبة، ستتم غدًا الأحد، تم توزيعهم على أربع فترات، فيما تم تخصيص بعد غد الاثنين للطلاب المتأخرين القادمين من المحافظات الذين سجلوا في البوابة الإلكترونية ولم يستطيعوا التسديد حرصاً من اللجنة على إتاحة الفرصة للجميع للتنافس على المقاعد.



وخلال الاطلاع، أشاد وزير التربية الصعدي، بمستوى الإعداد والتنظيم لإجراء اختبار المفاضلة للمنافسة على المقاعد المجانية في مختلف التخصصات الطبية والهندسية والإدارية والإنسانية موزعة على الجامعات اليمنية الحكومية والأهلية والتي تقدم لها أكثر من ستة آلاف و981 طالبًا وطالبة للعام الجامعي 1448هـ.



وأوضح أن المقاعد المجانية مخصصة لعشر فئات من الفئات المواجهة للعدوان والمتضررة منه، مؤكداً أن معايير المفاضلة ستكون شفافة ونزيهة وفقاً لنتائج اختبارات الكفاءة التي تم اعتمادها بـ 60 بالمائة، وكذا معدل الثانوية العامة التي تم اعتمادها بـ 40 بالمائة، التي ستمكن الطالب من معرفة نتيجة الاختبار والمفاضلة في نفس الوقت.



فيما أكد وكيل قطاع التعليم العالي الدكتور لقمان، أن المقاعد المجانية حلّت الإشكاليات التي واجهت الطلبة المتفوقين عقب توقف المنح الخارجية نتيجة العدوان على اليمن وجعلتهم يحصلون على مقاعد مجانية ويدرسون في التخصصات التي يرغبون بها بكل سهولة ويسر.



بدوره أشار رئيس الجامعة الدكتور البخيتي إلى ما يمتلكه المركز الاختباري بجامعة صنعاء من إمكانات تستوعب أكثر من ألف و500 جهاز حاسوب وكذا أكثر من ألف طالب وطالبة في الفترة الواحدة، مبيناً أن الاختبارات مؤتمتة والنماذج متعددة ويوجد بنك أسئلة، وبإمكان الطالب معرفة نتيجته النهائية فور انتهاء الاختبارات.



من جهته أشار عضو اللجنة الفنية عمر العنسي، أن المتقدمين لاختبارات المفاضلة يخوضون الاختبارات بكل سهولة بصورة الكترونية ودقيقة للمنافسة على أكثر من أربعة آلاف مقعد مجاني في مختلف التخصصات موزعة على الجامعات الحكومية والأهلية.

