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المؤتمر نت - تمكنت فرق الإنقاذ بمصلحة الدفاع المدني من انتشال جثة المواطن القعقاع عنتر العبسي البالغ من العمر 30 عامًا من إحدى الفوهات البركانية بمديرية دمت في محافظة الضالع

انتشال جثة المتسلق "القعقاع" في دمت

المؤتمرنت -
انتشال جثة المتسلق "القعقاع" في دمت
تمكنت فرق الإنقاذ بمصلحة الدفاع المدني من انتشال جثة المواطن القعقاع عنتر العبسي البالغ من العمر 30 عامًا من إحدى الفوهات البركانية بمديرية دمت في محافظة الضالع.

وأوضح مصدر في الدفاع المدني أن عملية الانتشال واجهت صعوبات بالغة نظراً للطبيعة الجغرافية الوعرة للفوهة البركانية وعمقها السحيق وشدة الحرارة داخل الفوهة.

ولفت إلى أن فرق الدفاع المدني والغواصين بذلوا جهوداً حثيثة حتى تمكنوا من العثور على الجثة وانتشالها.

وجدّدت السلطة المحلية بمحافظة الضالع، دعواتها لجميع الزوار والمغامرين بتوخي الحيطة والحذر الشديدين، والالتزام بإرشادات السلامة العامة عند زيارة المواقع الطبيعية والبركانية الخطرة، تجنباً لتكرار مثل هذه الحوادث المأساوية.








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