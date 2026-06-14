المؤتمرنت -

الأرصاد يحذّر من طقس الساعات المقبلة

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار على أجزاء من المرتفعات الجبلية وسهل تهامة والسواحل الشرقية وأجواء حارة في المناطق الصحراوية والساحلية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.



ووفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع أجواء صحوة إلى غائمة جزئيًا تتحول تدريجياً إلى الغائمة خلال فترتي الظهيرة والمساء وهطول أمطار متفرقة يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من المرتفعات الجبلية الغربية، وقد تتشكل الشابورة المائية أو الضباب على أجزاء منها خلال الفترة المسائية وصحوة خلال الليل والصباح الباكر.



وقد تكون الأجواء غائمة جزئياً حارة ورطبة بوجه عام مغبرة على السواحل الجنوبية، مع احتمال هطول أمطار خفيفة على أجزاء من السواحل الشرقية وأجزاء من سهل تهامة حيث تنشط الرياح على أرخبيل سقطرى وشرق خليج عدن تتراوح سرعتها بين 34 - 38 عقدة.



وفي المناطق الصحراوية من المحتمل أجواء صحوة وجافة شديدة الحرارة، تتراوح فيها درجات الحرارة العظمى بين 40- 45 درجة مئوية، والرياح معتدلة تنشط أحياناً تثير الأتربة والرمال.



ونبه المركز المواطنـين في الهضاب الداخليـة من الأجواء الحارة والمناطق الساحلية من الأجواء الحارة والرطبة والصحارى والسهول من الأجواء شديدة الحرارة.



ونصح بالإكثار من شرب السوائل وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس من الساعة 11 ظهراً حتى 3 عصراً.



كما نبه المواطنين في المناطـق الجبليـة المتوقع هطـول الأمطار عليها من جريان السيول في الشعاب والوديان والتواجد في ممراتها أو عبورها أثناء وبعد هطول الأمطار.



كذلك نبه مرتادي البحر والصيادين حول أرخبيل سقطرى وشرق خليج عدن من ارتفاع الموج واضطراب البحر.