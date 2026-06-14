الثلاثاء, 16-يونيو-2026 الساعة: 04:37 ص - آخر تحديث: 04:18 ص (18: 01) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المُـنجَز العظيم
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
المُفكِّرُ أنيس حسن يحيى أيقونةُ السِّياسةِ الحزبيَّةِ بجنُوبِ اليمنِ في ذمَّةِ اللهِ
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
أبوراس وخطاب تثبيت الشرعية التنظيمية في مواجهة مشاريع التفكيك
توفيق عثمان الشرعبي
الوحدة اليمنية.. خَيار التاريخ ومشروع النجاة
قاسم محمد لبوزة*
​اليمن الكبير.. مَلحمة الكرامة في زمن التفتيت والولاءات العابرة
عبدالسلام الدباء*
المؤتمر أقوى من التفكيك
ماجد عبدالحميد
استعادة دور المؤتمر
بقلم حمود العلفي *
المؤتمر الشعبي العام: بين أصالة الانتماء وزيف الادعاء.
فاهم محمد الفضلي*
أبوراس.. والخطاب المسئول في مواجهة تحديات المرحلة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
أخبار
المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار على أجزاء من المرتفعات الجبلية وسهل تهامة والسواحل الشرقية وأجواء حارة

الأرصاد يحذّر من طقس الساعات المقبلة

المؤتمرنت -
الأرصاد يحذّر من طقس الساعات المقبلة
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار على أجزاء من المرتفعات الجبلية وسهل تهامة والسواحل الشرقية وأجواء حارة في المناطق الصحراوية والساحلية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

ووفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع أجواء صحوة إلى غائمة جزئيًا تتحول تدريجياً إلى الغائمة خلال فترتي الظهيرة والمساء وهطول أمطار متفرقة يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من المرتفعات الجبلية الغربية، وقد تتشكل الشابورة المائية أو الضباب على أجزاء منها خلال الفترة المسائية وصحوة خلال الليل والصباح الباكر.

وقد تكون الأجواء غائمة جزئياً حارة ورطبة بوجه عام مغبرة على السواحل الجنوبية، مع احتمال هطول أمطار خفيفة على أجزاء من السواحل الشرقية وأجزاء من سهل تهامة حيث تنشط الرياح على أرخبيل سقطرى وشرق خليج عدن تتراوح سرعتها بين 34 - 38 عقدة.

وفي المناطق الصحراوية من المحتمل أجواء صحوة وجافة شديدة الحرارة، تتراوح فيها درجات الحرارة العظمى بين 40- 45 درجة مئوية، والرياح معتدلة تنشط أحياناً تثير الأتربة والرمال.

ونبه المركز المواطنـين في الهضاب الداخليـة من الأجواء الحارة والمناطق الساحلية من الأجواء الحارة والرطبة والصحارى والسهول من الأجواء شديدة الحرارة.

ونصح بالإكثار من شرب السوائل وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس من الساعة 11 ظهراً حتى 3 عصراً.

كما نبه المواطنين في المناطـق الجبليـة المتوقع هطـول الأمطار عليها من جريان السيول في الشعاب والوديان والتواجد في ممراتها أو عبورها أثناء وبعد هطول الأمطار.

كذلك نبه مرتادي البحر والصيادين حول أرخبيل سقطرى وشرق خليج عدن من ارتفاع الموج واضطراب البحر.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
مجتمع مدني: الصفع في الطفولة ينعكس على الدراسة
رياضة: مصر تفرّط بأول انتصار في كأس العالم
فنون ومنوعات: “العندليب” بقلب نزاع قانوني في المغرب!
رياضة: مفاجأة مدوية في مونديال 2026
عربي ودولي: 3269 خرقاً إسرائيلياً لوقف النار في غزة
رياضة: مونديال 2026: عواصف تسبق هذه المباراة
اقتصاد: الذهب يرتفع بأكثر من 2%
علوم وتقنية: رياح تكشف كواكب خارج الأرض
عربي ودولي: مركز: 61 انتهاك صهيوني بسوريا بأسبوع
عربي ودولي: إصدار أوامر اعتقال إداري لـ33 فلسطينياً
عربي ودولي: الاحتلال يدمر 93% من مقابر غزة
رياضة: تونس تبدأ المونديال بخسارة ثقيلة
رياضة: كوت ديفوار تهزم الإكوادور بهدف قاتل
رياضة: اليابان تُجبر هولندا على التعادل
رياضة: ألمانيا تضرب بقوة في كأس العالم
عربي ودولي: صحة لبنان: 27 شهيداً خلال 24 ساعة
أخبار: لبوزة يعزي بوفاة صالح الصوفي
فنون ومنوعات: سامي عبد الحليم في العناية المركزة
اقتصاد: بورصة الكويت ترتفع 1.33%
عربي ودولي: 4 شهداء في قصف إسرائيلي شمالي غزة
أخبار: مُناقشة استكمال دمج وزارتين بصنعاء
عربي ودولي: عجز بنسبة 87%.. مختبرات غزة تنهار
عربي ودولي: لبنان: ارتفاع عدد ضحايا غارة صهيونية
علوم وتقنية: أطعمة تُرهق الكلى يجب تقليلها
أخبار: لبوزة: واهمون مَنْ يعتقدون أن مشاريع التشظّي ستخترق المؤتمر
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2026