المؤتمرنت -

اجتماع يناقش استكمال عملية دمج وزارتين في صنعاء

ناقش اجتماع عقد اليوم بصنعاء وضم وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري- نائب رئيس اللجنة العليا للدمج الدكتور خالد الحوالي، ووزير النقل والأشغال العامة محمد قحيم الجوانب المرتبطة باستكمال عملية الدمج في وزارة النقل والأشغال العامة.



حيث كرس الاجتماع الذي حضره القائم بأعمال مدير مكتب رئاسة الوزراء الدكتور فهد العزي، ونائبا وزيري النقل والأشغال يحيى السياني، والإدارة والتنمية المحلية والريفية ناصر المحضار، لمناقشة استكمال دمج وزارة النقل سابقا والوحدات التابعة لها (هيئة النقل البري)، واستكمال إجراءات النقل من مبنيي الوزارة والهيئة، إلى مبنى ديوان عام وزارة النقل والأشغال العامة.



وتطرق إلى جوانب استكمال دمج قطاع الإسكان، وإجراءات نقله من مبنى وزارة الأشغال العامة والطرق سابقا إلى مبنى ديوان عام وزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية.



كما ناقش الاجتماع الإجراءات الخاصة باستكمال دمج قطاعي المساحة والتخطيط بالهيئة العامة للأراضي، وإجراءات نقلهما إلى مبنى ديوان عام وزارة النقل والأشغال العامة.



وفي الاجتماع، أكد الوزيران الحوالي وقحيم أهمية إنجاز ما تبقى من مهام وأعمال اللجنة الفنية للدمج بما يحقق النتائج والأهداف المنشودة.



وحثا الجميع على مضاعفة الجهود والعمل على تجاوز أي إشكاليات، والحرص على مساندة جهود اللجنة الفنية للدمج بما يسهم في استكمال عملية الدمج في أسرع وقت.





