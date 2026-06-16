المؤتمرنت -

"خامس العرب" يخرج بنقطة أمام أوروغواي

خرج المنتخب السعودي بنقطة ثمينة بعد تعادله مع أوروغواي بهدف لمثله، فجر الثلاثاء، على ملعب "هارد روك" في ميامي، ضمن منافسات المجموعة الثامنة من دور المجموعات في كأس العالم 2026.



وأنهى الأخضر السعودي الشوط الأول متقدما بهدف عبد الإله العمري في الدقيقة 41، وتعادل منافسه بصعوبة بهدف ماكسي أراوخو في الدقيقة 80، ليحصل كل فريق على نقطة في مجموعة انطلقت منافساتها بمفاجأة مدوية بتعادل سلبي بين إسبانيا بطل يورو 2024 مع الرأس الأخضر التي تشارك في كأس العالم لأول مرة.



وشهدت الجولة الأولى لهذه النسخة مفاجآت عديدة مثل تعادل المغرب مع البرازيل 1-1، وقطر مع سويسرا، ومصر مع بلجيكا بنفس النتيجة إضافة إلى تعادل اليابان مع هولندا بنتيجة 2-2، وفوز أستراليا على تركيا 2-صفر، والسويد على تونس 5-1.



وسيخوض الأخضر السعودي مباراته الثانية في البطولة أمام إسبانيا يوم الأحد المقبل، بينما ستلعب الأوروغواي ضد الرأس الأخضر في الساعات الأولى من يوم الاثنين.