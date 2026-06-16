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المؤتمر نت -

تعادل مثير بين إيران ونيوزيلندا

المؤتمرنت -
تعادل مثير بين إيران ونيوزيلندا
تعادل المنتخب الإيراني مع نظيره النيوزيلندي بنتيجة 2 - 2 في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة السابعة في نهائيات كأس العالم 2026، التي أقيمت على ملعب "سوفاي" بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

وكان المنتخب النيوزيلندي البادئ بالتسجيل عبر اللاعب إليا جاست في الدقيقة السابعة، قبل أن يدرك المنتخب الإيراني التعادل عن طريق رامين رضائيان في الدقيقة 32.

وفي الشوط الثاني، عاد إليا جاست ليمنح منتخب بلاده التقدم مجددًا بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 54، غير أن محمد محبي تمكن من إعادة المباراة إلى نقطة التعادل بتسجيله الهدف الثاني للمنتخب الإيراني في الدقيقة الـ64.

وبانتهاء منافسات الجولة الأولى للمجموعة السابعة، حصدت منتخبات نيوزيلندا وإيران وبلجيكا ومصر نقطة واحدة لكل منها.

ومن المقرر أن تشهد الجولة الثانية مواجهة تجمع المنتخب البلجيكي بنظيره الإيراني، فيما تلتقي نيوزيلندا مع مصر.








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