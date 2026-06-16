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المؤتمر نت - ارتفاع عدد الشهداء بغزة إلى 73,008

ارتفاع عدد الشهداء بغزة إلى 73,008

المؤتمرنت -
ارتفاع عدد الشهداء بغزة إلى 73,008
ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، اليوم الثلاثاء ، إلى 73,008 شهداء و 173,260 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة، في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع، أن المستشفيات استقبلت خلال الـ 24 ساعة الماضية، 5 شهداء جدد وثمان إصابات.

ولفتت إلى أنه منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي بلغ إجمالي عدد الشهداء بنيران جيش العدو 997، وإجمالي الإصابات 3,152، وإجمالي الشهداء الذين تم انتشالهم من تحت الأنقاض 784.

وأكدت الوزارة أن عدداً كبيراً من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.








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