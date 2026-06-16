المؤتمرنت -

إجلاء طبي جديد لـ97 فلسطينيا من غزة عبر معبر رفح

شاركت طواقم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، في عملية إجلاء طبي جديدة باتجاه معبر رفح البري، شملت 97 شخصاً، بينهم 35 مريضاً و62 مرافقاً، ضمن الجهود المتواصلة لإتاحة الفرصة للحالات المرضية لتلقي العلاج خارج القطاع.



وبحسب وكالة "وفا" الفلسطينية، انطلقت عملية التجمع من داخل مستشفى التأهيل الطبي التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في محافظة خان يونس، وشاركت طواقم الجمعية في استقبال المرضى والمرافقين وتقديم الدعم اللوجستي والإنساني اللازم، إلى جانب المساهمة في تسهيل إجراءات انتقالهم ضمن الترتيبات الميدانية المعتمدة.



وتولت منظمة الصحة العالمية إدارة وتنفيذ عملية الإجلاء والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بما يشمل استكمال الإجراءات اللازمة لخروج المرضى ومرافقيهم عبر معبر رفح البري.



وتأتي هذه العملية في إطار الجهود الإنسانية المستمرة لإجلاء المرضى الذين يحتاجون إلى رعاية صحية متخصصة غير متوفرة داخل قطاع غزة، في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه القطاع الصحي واستمرار الضغط على المرافق الطبية.