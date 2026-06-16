المؤتمرنت -

الشوافي يحذّر من تقلبات جوية قاسية

حذّر الفلكي اليمني عدنان الشوافي من تقلبات جوية قاسية في اليمن خلال الساعات المقبلة، يصاحبها حرارة شديدة وأمطار ورياح وغُبار.



وتوقع الفلكي الشوافي تراجع بسيط في درجات الحرارة على المناطق الجنوبية غربية والشمالية غربية مقارنة بالأسبوع الماضي، مع بقاء الأجواء حارة إلى شديدة الحرارة في السواحل والسهول الساحلية مع نشاط نسبي للرياح والغبار.



وأكد الشوافي استمرار الأجواء الحارة إلى شديدة الحرارة على المناطق الوسطى والشرقية اليمنية مع أجواء مشمسة مصحوبة برياح محملةً بالغبار، منبهاً من تأثر تلك المناطق بموجة حر جديدة بدءاً من الجمعة وحتى السبت القادم.



كما توقع الفلكي اليمني استمرار هطول الأمطار المتفرقة متفاوتة الشدة مع تحسن ملحوظ مقارنة بالأسبوع الماضي، مصحوبة بحبات البرد على المرتفعات الجبلية والمناطق الجنوبية غربية، على أن يتمد الهطول إلى أجزاء من السهول الساحلية والهضاب الداخلية خصوصاً من الجمعة القادمة، وأجزاء بسيطة من السواحل والهضاب الشرقية.



ودعا الشوافي المواطنين في تلك المناطق إلى أخذ الاحتياطات اللازمة والحذر من التقلبات الجوية، وكذا متابعة نشرات الطقس.