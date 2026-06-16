المؤتمرنت -

الأورومتوسطي يغلق مكتبه في غزة

أعلن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، إغلاق مكتبه في قطاع غزة، منهياً نحو 15 عامًا من العمل الميداني، في ظل تصاعد التهديدات والإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف المنظمة والعاملين فيها.



وقال المرصد في بيان، إن القرار يأتي ضمن مجموعة من التدابير الاحترازية التي اتخذها مؤخرًا، على خلفية نشاطه الحقوقي المتعلق بتوثيق الانتهاكات المرتكبة في قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.



وأوضح أن الأسابيع الماضية شهدت تصعيدًا في حملات التحريض والتشويه ضده، خاصة عقب نشر تقرير يوثق جرائم العنف الجنسي بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية.



وأضاف أن جهات رسمية إسرائيلية ومسؤولين حكوميين، بينهم وزراء، إلى جانب منصات وشخصيات داعمة للرواية الإسرائيلية، شنوا حملة منظمة استهدفت المرصد والعاملين فيه، عبر توجيه اتهامات ومحاولة ربط عمله الحقوقي المستقل بأجندات سياسية لا تستند إلى أسس موضوعية.



وحذر المرصد من أن هذه الحملات تسهم في خلق بيئة محفوفة بالمخاطر قد تؤدي إلى استهداف العاملين فيه بشكل مباشر أو غير مباشر، في ظل سوابق متكررة لاستهداف العاملين في المجالات الحقوقية والإنسانية والمدنيين في قطاع غزة.