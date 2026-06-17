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المؤتمر نت - فشل المنتخب الجزائري في تحقيق أول فوز عربي بكأس العالم 2026، وخسر على يد

الجزائر تسقط أمام منتخب الأرجنتين بثلاثية بيضاء

المؤتمرنت-متابعات -
الجزائر تسقط أمام منتخب الأرجنتين بثلاثية بيضاء
فشل المنتخب الجزائري في تحقيق أول فوز عربي بكأس العالم 2026، وخسر على يد نظيره الأرجنتيني بنتيجة 0-3 فجر اليوم الأربعاء، في مباراة شهدت تسجيل الأسطورة ليونيل ميسي 3 أهداف "هاتريك".

وتلقى منتخب الجزائر ثالث هزيمة عربية بعد خسارة تونس أمام السويد 1-5، والعراق ضد النرويج 1-4، فيما حقق الرباعي قطر، والمغرب، ومصر، والسعودية تعادلات مرضية ضد سويسرا، والبرازيل، وبلجيكا وأوروجواي على الترتيب.

وستكون الآمال العربية معلقة على المنتخب الأردني، الذي يواجه نظيره النمساوي في وقت لاحق من صباح اليوم.

وارتقى المنتخب الأرجنتيني صدارة المجموعة العاشرة برصيد 3 نقاط، بينما تذيل منتخب الجزائر المجموعة، في انتظار ما ستسفر عنه مباراة الأردن والنمسا.

وسجل ميسي أول هاتريك في كأس العالم 2026 وتصدر قائمة الهدّافين مبكرًا، كما أحرز أول ثلاثية في مسيرته بالمونديال، ورفع رصيده الإجمالي إلى 16 هدفًا ليتصدر قائمة الهدّافين التاريخيين للبطولة، بالتساوي مع الألماني ميروسلاف كلوزة.

هدفان ملغيان

جاءت بداية المباراة سريعة، وأخذ المنتخب الأرجنتيني بزمام المبادرة الهجومية، واحتاج ميسي لـ5 دقائق ليهز شباك لوكا زيدان بعد تمريرة بينية من لاوتارو مارتينيز، لكن الحكم ألغى الهدف بسبب التسلل، ليدق البرغوث جرس الإنذار مبكرًا في صفوف محاربي الصحراء.

لكن منتخب الجزائر رد بالطريقة ذاتها بعد 3 دقائق فقط، حيث مرر إبراهيم مازا كرة بينية رائعة لفارس شايبي الذي سدد أرضية في الزاوية الضيقة لمرمى إيمليانو مارتينيز، لكن الهدف أُلغي للتسلل أيضًا.

واستعاد المنتخب الأرجنتيني السيطرة سريعًا، وتسلم ميسي كرة خارج منطقة الجزاء وتوغل ثم سدد كرة مباغتة وسط غياب الرقابة ليسجل هدفًا مبكرًا في الدقيقة 17، ويصعّب المهمة على الفريق الأخضر.
هيمن حامل اللقب على المباراة بعد الهدف، واستمر التفوق حتى الشوط الثاني، بينما فشل محاربو الصحراء في إزعاج الدفاع اللاتيني إلا في لقطات نادرة.

ونجح ميسي في إضافة الهدف الثاني لمنتخب التانجو في الدقيقة 60 من متابعة لتسديدة أطلقها ماك أليستر وردها لوكا زيدان.

ولم يكتفِ ميسي إذ سجل هدفًا ثالثًا في الدقيقة 76 من تسديدة مباغتة من على حدود منطقة الجزاء، ثم قرر المدرب ليونيل سكالوني استبداله بعدها لإراحته من أجل مباراتي النمسا والأردن.
المصدر -كوورة








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