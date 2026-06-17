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الاردن رابع منتخب عربي يتعثر في المونديال

انتهت مباراة الأردن والنمسا ضمن منافسات كأس العالم 2026 بفوز المنتخب النمساوي بنتيجة 3-1 ، في مواجهة شهدت إثارة كبيرة حتى الدقائق الأخيرة .

وافتتح رومانو شميد التسجيل للمنتخب النمساوي في الشوط الأول بينما نجح علي علوان في إعادة الأردن إلى المباراة بعدما سجل هدف التعادل في الدقيقة 50 ، قبل أن يسجل يزن العرب هدفا بالخطأ في مرماه ، ليمنح النمسا التقدم من جديد .

هذا وقد نجح ارناتوفيتش في التسجيل من ركلة جزاء في الوقت بدل من الضائع لتنتهي المباراة بفوز النمسا بثلاثية لهدف .

