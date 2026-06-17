المؤتمرنت -

73,016 شهيدا حصيلة عدوان الاحتلال على غزة

أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 73,016 شهيدا، و173,265 مصابا، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.



وأفادت المصادر، بأن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية شهيدين جديدين، و5 إصابات.



وأوضحت أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي قد ارتفع إلى 1005، وإجمالي الإصابات إلى 3,157، فيما جرى انتشال 784 جثمانا.



وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.