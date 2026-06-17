الأربعاء, 17-يونيو-2026 الساعة: 11:36 م - آخر تحديث: 11:24 م (24: 08) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المُـنجَز العظيم
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
دونالد ترامب هو الوجه الحقيقي للبرجوازية الرأسمالية الغربية
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
أبوراس وخطاب تثبيت الشرعية التنظيمية في مواجهة مشاريع التفكيك
توفيق عثمان الشرعبي
الوحدة اليمنية.. خَيار التاريخ ومشروع النجاة
قاسم محمد لبوزة*
​اليمن الكبير.. مَلحمة الكرامة في زمن التفتيت والولاءات العابرة
عبدالسلام الدباء*
المؤتمر أقوى من التفكيك
ماجد عبدالحميد
استعادة دور المؤتمر
بقلم حمود العلفي *
المؤتمر الشعبي العام: بين أصالة الانتماء وزيف الادعاء.
فاهم محمد الفضلي*
أبوراس.. والخطاب المسئول في مواجهة تحديات المرحلة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
أخبار
المؤتمر نت - ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ الثاني من مارس الماضي إلى 3 آلاف و884 شهيداً و11 ألفاً و856 مصاباً

3884 شهيداً في لبنان منذ 2 مارس

المؤتمرنت -
3884 شهيداً في لبنان منذ 2 مارس
ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ الثاني من مارس الماضي إلى 3 آلاف و884 شهيداً و11 ألفاً و856 مصاباً،

وأشارت وزارة الصحة اللبنانية في بيان، إلى أنها أحصت 58 شهيداً و5 مصابين في آخر 24 ساعة، موضحة أن الحصيلة الإجمالية ارتفعت إلى "3884 شهيدا و11856 مصاباً منذ 2 مارس الماضي وحتى اليوم".

ومنذ صباح الأربعاء، تعرضت عدة مناطق جنوبي لبنان لقصف مدفعي وغارات إسرائيلية، رغم الإعلان عن التوصل لاتفاق أمريكي إيراني ينهي العمليات العسكرية بين الجانبين يشمل لبنان.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
اقتصاد: الذهب يحافظ على مكاسبه
اقتصاد: بورصة الكويت تغلق على تراجع
رياضة: 4 هزائم و4 تعادلات.. خيبة أمل جماعية للعرب
عربي ودولي: 73,016 شهيدا حصيلة العدوان على غزة
علوم وتقنية: كيف تحمي عينيك؟ 7 أطعمة لا غنى عنها
رياضة: الأردن رابع منتخب عربي يتعثر بالمونديال
رياضة: الجزائر تسقط أمام الأرجنتين بثلاثية بيضاء
رياضة: العراق يخسر برباعية أمام النرويج
رياضة: مبابي يثأر لفرنسا من السنغال
علوم وتقنية: سرّ الرؤية السليمة!
فنون ومنوعات: آثار الحكيم تكشف سر اعتزالها الفن
اقتصاد: الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع
قضايا وآراء: دونالد ترامب هو الوجه الحقيقي للبرجوازية الرأسمالية الغربية
عربي ودولي: الأورومتوسطي يغلق مكتبه في غزة
عربي ودولي: 98 شهيداً ومصاباً بلبنان في 24 ساعة
عربي ودولي: أوتشا: حالات نزوح جديدة في قطاع غزة
اقتصاد: خام برنت يهبط دون 80 دولاراً
فنون ومنوعات: مهارات يعجز الذكاء الاصطناعي تنفيذها
عربي ودولي: إجلاء طبي جديد لـ97 فلسطينيا من غزة
عربي ودولي: ارتفاع عدد الشهداء بغزة إلى 73,008
عربي ودولي: مستوطنون يقتحمون الأقصى
رياضة: تعادل مثير بين إيران ونيوزيلندا
رياضة: "خامس العرب" يخرج بنقطة أمام أوروغواي
مجتمع مدني: الصفع في الطفولة ينعكس على الدراسة
رياضة: مصر تفرّط بأول انتصار في كأس العالم
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2026