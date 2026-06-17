المؤتمرنت -

الكونغو تفجّر مفاجأة أمام البرتغال

فجّر منتخب الكونغو الديمقراطية مفاجأة من العيار الثقيل بتعادله مع نظيره البرتغالي 1-1، اليوم الأربعاء، في مباراتهما الأولى ضمن منافسات المجموعة الحادية عشر من كأس العالم 2026.



وصد منتخب الكونغو الديمقراطية أول نقطة له في تاريخ مشاركاته بكأس العالم رغم عودته إلى كأس العالم منذ مشاركته لآخر مرة تحت اسم زائير في 1974.



افتتح جواو نيفيز التسجيل لمنتخب البرتغال عند الدقيقة السادسة، لكن يوان ويسا أدرك التعادل للكونغو الديمقراطية عند الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.



ولم تفلح تغييرات الإسباني روبرتو مارتينيز مدرب البرتغال في تغيير النتيجة، إذ أشرك فرانشيسكو كونسيساو ورافائيل لياو ونيلسون سيميدو وجونسالو راموس لكن النتيجة بقيت على حالها.



وتلعب البرتغال مع أوزبكستان في الجولة القادمة فيما يواجه منتخب الكونغو الديمقراطية نظيره الكولومبي.