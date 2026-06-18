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المؤتمر نت - اقتنص منتخب غانا انتصاراً ثميناً في الوقت القاتل على نظيره منتخب بنما بهدف دون رد، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية عشرة

فوز غانا وكولومبيا في كأس العالم

المؤتمرنت -
فوز غانا وكولومبيا في كأس العالم
اقتنص منتخب غانا انتصاراً ثميناً في الوقت القاتل على نظيره منتخب بنما بهدف دون رد، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية عشرة ببطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، المقامة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

سجل كاليب يرينكي هدف الفوز لمنتخب غانا في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني، ليمنح بلاده أول ثلاث نقاط في مشوارها بالمونديال، متساويًا مع منتخب إنجلترا الذي تصدرت المجموعة بفارق الأهداف، عقب فوزه على منتخب كرواتيا 4-2، فيما بقي منتخب بنما وكرواتيا دون نقاط.

وفي المجموعة الحادية عشرة، استهل منتخب كولومبيا مشواره بالفوز على نظيره منتخب أوزبكستان بنتيجة 3-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب مكسيكو سيتي.

افتتح دانييل مونيوث التسجيل لكولومبيا في الدقيقة الـ41 بتمريرة من لويس دياز، قبل أن يدرك عباسبيك فايزولاييف التعادل لأوزبكستان في الدقيقة الـ60، مسجلًا أول هدف في تاريخ بلاده في كأس العالم.

وعاد لويس دياز ليمنح كولومبيا التقدم في الدقيقة الـ 65، قبل أن يختم جامينتون كامباز الأهداف في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع.

وبهذا الانتصار، تصدر منتخب كولومبيا المجموعة برصيد ثلاث نقاط، بفارق نقطتين أمام البرتغال والكونغو الديمقراطية بعد تعادلهما 1-1، فيما بقي منتخب أوزبكستان في آخر الترتيب بلا نقاط.








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