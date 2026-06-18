المؤتمرنت -

تحذير من طقس شديد الحرارة وأمطار

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، هطول أمطار رعدية على أجزاء من عدة محافظات، وطقساً حاراً إلى شديد الحرارة في الصحارى والسهول والمناطق الساحلية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.



ووفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة قد يصاحبها تساقط حبات البرد على أجزاء من محافظات تعز، إب، الضالع، ريمة، غرب ذمار، المحويت، حجة.



ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة يرافقها الرعد أحياناً على أجزاء من عمران وغرب صعدة ومرتفعات كل من لحج، وأبين، وشبوة وحضرموت والمهرة، وسهل تهامة وجنوب الساحل الغربي.



وحسب المركز قد يكون الطقس حاراً إلى شديد الحرارة في الصحارى والهضاب الداخلية والسهول والمناطق الساحلية.



ونبه المركز المواطنين من جريان السيول في الشعاب والوديان ومن التواجد في ممراتها أو عبورها أثناء وبعد هطول الأمطار، وكذلك من مخاطر العواصف الرعدية.



كما نبه من الأجواء الحارة والشديدة الحرارة في الصحارى والهضاب الداخلية والسهول والمناطق الساحلية ونصح بالإكثار من شرب السوائل وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة والعصر.