المؤتمرنت -

حصيلة جديدة للشهداء والمصابين في لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى أكثر من 15785 شهيداً ومصاباً.



وقالت الوزارة في بيان، إنها "أحصت 28 شهيداً و17 مصاباً في آخر ساعة لترتفع الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس الماضي وحتى اليوم، إلى 3912 شهيداً و11873 مصاباً".



وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت مؤخرا عن توصل لبنان والكيان الإسرائيلي إلى اتفاق لوقف إطلاق النار عقب اختتام جولة رابعة لمفاوضيهما بالعاصمة واشنطن، لكن قوات الكيان تواصل عدوانها على مناطق واسعة من الأراضي اللبنانية، خاصة في الجنوب.