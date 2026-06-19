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المؤتمر نت - أصدر مركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية إحصائية جديدة توثق حجم الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها العدوان السعودي الصهيو-أمريكي بحق الشعب اليمني خلال أربعة آلاف و100 يوم

بعد 4100 يوم.. ماذا فعل العدوان باليمن؟

المؤتمرنت -
بعد 4100 يوم.. ماذا فعل العدوان باليمن؟
أصدر مركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية إحصائية جديدة توثق حجم الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها العدوان السعودي الصهيو-أمريكي بحق الشعب اليمني خلال أربعة آلاف و100 يوم من العدوان والحصار.

وأوضح المركز في إحصائية، أن إجمالي عدد الشهداء والجرحى بلغ 60 ألفاً و891 مدنياً، بينهم 24 ألفاً و708 شهداء، و36 ألفاً و183 جريحاً.

وبيّن أن عدد الشهداء والجرحى من الأطفال وصل إلى 4 آلاف و362 شهيداً، و5 آلاف و571 جريحاً، فيما بلغ عدد الرجال الشهداء والجرحى 17 ألفاً و695 شهيداً، و27 ألفاً و264 جريحاً. أما النساء فقد بلغ عدد الشهيدات والجرحى منهن ألفين و651 شهيدة، و3 آلاف و348 جريحة.

وأشار المركز إلى أن العدوان استهدف خلال الفترة نفسها 16 مطاراً، و17 ميناءً، و491 محطة ومولداً كهربائياً، إضافة إلى 718 شبكة ومحطة اتصال، و3 آلاف و608 خزانات وشبكات مياه، وألفين و544 منشأة حكومية، و9 آلاف و17 طريقاً وجسراً.

كما أوضح أن العدوان دمّر 470 مصنعاً، و644 ناقلة وقود، و16 ألفاً و798 منشأة تجارية، واستهدف 506 مزارع دجاج ومواشي، و12 ألفاً و554 وسيلة نقل، و586 قارب صيد، إلى جانب ألف و178 مخزن أغذية، و568 محطة وقود، و739 سوقاً، وألف و533 شاحنة غذاء.

وذكر المركز أن العدوان استهدف أيضاً 623 ألفاً و599 منزلاً، و204 منشآت جامعية، وألفين و31 مسجداً، و435 منشأة سياحية، و476 مستشفى ومرفقاً صحياً، إضافة إلى ألف و510 مدارس ومرافق تعليمية، و14 ألفاً و538 حقلاً زراعياً، و158 منشأة رياضية، و304 مواقع أثرية، و75 منشأة إعلامية.

وتعكس هذه الإحصائية حجم الكارثة الإنسانية التي خلّفها العدوان والحصار السعودي الصهيو- امريكي المستمران على اليمن منذ أكثر من أحد عشر عاماً.








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