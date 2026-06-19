الجمعة, 19-يونيو-2026 الساعة: 04:02 ص - آخر تحديث: 03:35 ص (35: 12) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المُـنجَز العظيم
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
دونالد ترامب هو الوجه الحقيقي للبرجوازية الرأسمالية الغربية
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
أبوراس وخطاب تثبيت الشرعية التنظيمية في مواجهة مشاريع التفكيك
توفيق عثمان الشرعبي
الوحدة اليمنية.. خَيار التاريخ ومشروع النجاة
قاسم محمد لبوزة*
​اليمن الكبير.. مَلحمة الكرامة في زمن التفتيت والولاءات العابرة
عبدالسلام الدباء*
المؤتمر أقوى من التفكيك
ماجد عبدالحميد
استعادة دور المؤتمر
بقلم حمود العلفي *
المؤتمر الشعبي العام: بين أصالة الانتماء وزيف الادعاء.
فاهم محمد الفضلي*
أبوراس.. والخطاب المسئول في مواجهة تحديات المرحلة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
أخبار
المؤتمر نت - ألحق منتخب كندا هزيمة مدوّية بنظيره القطري بنتيجة 6-0 اليوم الجمعة، في الجولة الثانية بالمجموعة الثانية من مرحلة المجموعات لمونديال 2026 لكرة القدم

كندا تلحق هزيمة مدوّية بقطر في المونديال

المؤتمرنت -
كندا تلحق هزيمة مدوّية بقطر في المونديال
ألحق منتخب كندا هزيمة مدوّية بنظيره القطري بنتيجة 6-0 اليوم الجمعة، في الجولة الثانية بالمجموعة الثانية من مرحلة المجموعات لمونديال 2026 لكرة القدم، المقام حاليا في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

ولم يقدم منتخب قطر المستوى المتوقع، الذي بدا عليه خلال تعادله 1-1 مع سويسرا في الجولة الافتتاحية للمجموعة، وظهر عليه التأثر البالغ بطرد لاعبيه همام الأمين وعاصم ماديبو في الدقيقتين 33 و53 على الترتيب.

وافتتح كايل لارين التسجيل لمنتخب كندا في الدقيقة 16، قبل أن يضيف جوتاثان ديفيد الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 29 والثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول على الترتيب.

وأضاف ناثان ساليبا الهدف الرابع لكندا في الدقيقة 64، فيما جاء الهدف الخامس عبر النيران الصديقة، بعدما أحرز محمد ناصر المناعي، لاعب قطر، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 75. واختتم ديفيد أهداف كندا بتسجيله الهدف السادس لأصحاب الأرض وهدفه الشخصي الثالث في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، ليحرز "هاتريك" وبذلك، حقق منتخب كندا الانتصار الأول في تاريخه بكأس العالم، وذلك في مشاركته الثالثة بالمسابقة، بعدما سبق أن شارك في المونديال عامي 1986 و2022 بالمكسيك وقطر على الترتيب.

ورفع منتخب كندا رصيده إلى 4 نقاط في صدارة الترتيب بفارق الأهداف أمام أقرب ملاحقيه منتخب سويسرا، المتساوي معه في ذات الرصيد، قبل لقائهما في الجولة الأخيرة. في المقابل، تجمد رصيد منتخب قطر، الذي تلقى أقسى خسارة في تاريخه بالمونديال، عند نقطة واحدة في المركز الرابع، قبل لقائه مع البوسنة والهرسك، المتساوي معه في الرصيد نفسه بالجولة الأخيرة.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: سويسرا تقترب من دور الـ32 برباعية
اقتصاد: الذهب يتراجع متأثراً بقوة الدولار
فنون ومنوعات: صابر الرباعي: سأعتزل الغناء قريباً
رياضة: جنوب أفريقيا تخطف التعادل من التشيك
رياضة: التضامن والسد إلى الدور الـ32
اقتصاد: أسعار النفط تتراجع
عربي ودولي: ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 73018
رياضة: فوز غانا وكولومبيا في كأس العالم
رياضة: إنجلترا تبدأ المونديال باكتساح كرواتيا
رياضة: الكونغو تفجّر مفاجأة أمام البرتغال
اقتصاد: الذهب يحافظ على مكاسبه
اقتصاد: بورصة الكويت تغلق على تراجع
عربي ودولي: 3884 شهيداً في لبنان منذ 2 مارس
رياضة: 4 هزائم و4 تعادلات.. خيبة أمل جماعية للعرب
عربي ودولي: 73,016 شهيدا حصيلة العدوان على غزة
علوم وتقنية: كيف تحمي عينيك؟ 7 أطعمة لا غنى عنها
رياضة: الأردن رابع منتخب عربي يتعثر بالمونديال
رياضة: الجزائر تسقط أمام الأرجنتين بثلاثية بيضاء
رياضة: العراق يخسر برباعية أمام النرويج
رياضة: مبابي يثأر لفرنسا من السنغال
علوم وتقنية: سرّ الرؤية السليمة!
فنون ومنوعات: آثار الحكيم تكشف سر اعتزالها الفن
اقتصاد: الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع
قضايا وآراء: دونالد ترامب هو الوجه الحقيقي للبرجوازية الرأسمالية الغربية
عربي ودولي: الأورومتوسطي يغلق مكتبه في غزة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2026