المؤتمرنت -

كندا تلحق هزيمة مدوّية بقطر في المونديال

ألحق منتخب كندا هزيمة مدوّية بنظيره القطري بنتيجة 6-0 اليوم الجمعة، في الجولة الثانية بالمجموعة الثانية من مرحلة المجموعات لمونديال 2026 لكرة القدم، المقام حاليا في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.



ولم يقدم منتخب قطر المستوى المتوقع، الذي بدا عليه خلال تعادله 1-1 مع سويسرا في الجولة الافتتاحية للمجموعة، وظهر عليه التأثر البالغ بطرد لاعبيه همام الأمين وعاصم ماديبو في الدقيقتين 33 و53 على الترتيب.



وافتتح كايل لارين التسجيل لمنتخب كندا في الدقيقة 16، قبل أن يضيف جوتاثان ديفيد الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 29 والثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول على الترتيب.



وأضاف ناثان ساليبا الهدف الرابع لكندا في الدقيقة 64، فيما جاء الهدف الخامس عبر النيران الصديقة، بعدما أحرز محمد ناصر المناعي، لاعب قطر، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 75. واختتم ديفيد أهداف كندا بتسجيله الهدف السادس لأصحاب الأرض وهدفه الشخصي الثالث في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، ليحرز "هاتريك" وبذلك، حقق منتخب كندا الانتصار الأول في تاريخه بكأس العالم، وذلك في مشاركته الثالثة بالمسابقة، بعدما سبق أن شارك في المونديال عامي 1986 و2022 بالمكسيك وقطر على الترتيب.



ورفع منتخب كندا رصيده إلى 4 نقاط في صدارة الترتيب بفارق الأهداف أمام أقرب ملاحقيه منتخب سويسرا، المتساوي معه في ذات الرصيد، قبل لقائهما في الجولة الأخيرة. في المقابل، تجمد رصيد منتخب قطر، الذي تلقى أقسى خسارة في تاريخه بالمونديال، عند نقطة واحدة في المركز الرابع، قبل لقائه مع البوسنة والهرسك، المتساوي معه في الرصيد نفسه بالجولة الأخيرة.