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المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكـر هطول أمطار رعدية متفاوتة ومتفرقة على أجزاء من عدة محافظات، وطقساً حار إلى شديد الحرارة

طقس اليمن حار مع أمطار متفرقة

المؤتمرنت -
طقس اليمن حار مع أمطار متفرقة
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكـر هطول أمطار رعدية متفاوتة ومتفرقة على أجزاء من عدة محافظات، وطقساً حار إلى شديد الحرارة في الصحارى والهضاب الداخلية والسهول والمناطق الساحلية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أن من المحتمل هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة قد يصاحبها تساقط حبات البرد على أجزاء من محافظات تعز، وإب، وذمار، وريمة، والمحويت وحجة وأجزاء من سهل تهامة.

فيما قد تهطل أمطار متفرقة يرافقها الرعد أحياناً على أجزاء من عمران، ومرتفعات لحج وأبين وغرب صنعاء وصعدة، وأجزاء من سواحل المهرة وحضرموت وجنوب باب المندب.

ومن المتوقع أن يكون الطقس حاراً إلى شديد الحرارة في الصحارى والهضاب الداخلية والسهول والمناطق الساحلية.

ونبه المركز المواطنين من جريان السيول في الشعاب والوديان ومن التواجد في ممراتها أو عبورها أثناء وبعد هطول الأمطار وكذلك من مخاطر العواصف الرعدية.

كما نبه من الأجواء الحارة والشديدة الحرارة في الصحارى والهضاب الداخلية والسهول والمناطق الساحلية ونصح بالإكثار من شرب السوائل وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة.








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