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المؤتمر نت - صنعاء تجدّد التحذير وتعلن التأهب الكامل: لن نقف مكتوفي الأيدي

صنعاء تجدّد التحذير وتعلن التأهب الكامل

المؤتمرنت -
صنعاء تجدّد التحذير وتعلن التأهب الكامل
جدّدت وزارة الخارجية والمغتربين تحذيرها لكيان العدو الإسرائيلي من استمرار عدوانه على لبنان والذي أسفر عن إستشهاد وجرح الآلاف وتدمير الكثير من الأعيان المدنية منذ بداية العدوان مطلع مارس الماضي.

واعتبرت وزارة الخارجية في بيان صادر عنها، العدوان الصهيوني على لبنان، انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وخرقاً فاضحاً لمذكرة التفاهم التي نصّت على الإنهاء الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان.

وأشارت إلى أن كيان العدو الإسرائيلي يسعى من خلال التصعيد الخطير إلى تقويض الجهود والمساعي الرامية إلى إنهاء العدوان على دول المنطقة وإفشال أي مساع لتحقيق الأمن والاستقرار فيها.

وأوضح البيان، أن محور الجهاد والمقاومة لن يقف مكتوف الأيدي تجاه التصعيد المتواصل لكيان العدو الإسرائيلي.

وباركت وزارة الخارجية العمليات البطولية التي تنفذها المقاومة اللبنانية في مواجهة العدوان والتي كبّدت العدو خسائر فادحة، باعتبارها حقاً مشروعاً للدفاع عن النفس كفلته كافة الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية.

ولفتت إلى ما أكده السيد القائد عبدالملك بدر الدين الحوثي في بيانه الأخير من جهوزية اليمن المستمرة تجاه أي تصعيد أو تطورات في الوضع الراهن من جهة العدو الأمريكي والإسرائيلي، يستهدف المنطقة، أو يسعى للانفراد بغزة من جديد، أو أيِّ ساحة في محور الجهاد، وبلدان المنطقة، وشعوب الأمة الإسلامية.








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