المؤتمرنت -

نعيم قاسم: لبنان يمر بأخطر مراحله

أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم، اليوم الجمعة، أن لبنان يمر بأخطر مراحل تاريخه، وأن المخطط الأمريكي الإسرائيلي يستهدف إنهاء المقاومة اللبنانية بشكل كامل.



واعتبر قاسم في كلمةٍ مصورة، أن الحرب الإسرائيلية على لبنان شكّلت أحد عناصر هذا المشروع، إلى جانب "التراجع عن اتفاق 27 نوفمبر بعد سقوط سوريا"، و"استخدام السلطة السياسية في لبنان كواجهة ومظلة" لمواجهة المقاومة.



وأضاف أن المشروع يتضمن "إقفال المعابر الجوية والبحرية والبرية لمنع وصول السلاح والتقنيات"، و"منع الإعمار من أجل أن تبقى الناس مشردة ونازحة"، فضلاً عن حصار مالي مطبق وضغوط سياسية وإعلامية وأمنية.



كما تحدّث عن محاولات لإحداث توترات داخلية، قائلاً إن من بين أهداف المشروع "التحريض على فتنة الجيش ضدّ المقاومة"، و"الفتنة السنية الشيعية"، معتبراً أن هذه المحاولات لم تنجح.



وأشار إلى وجود "غطاء دولي عربي - من بعض الدول - يضغط بكل الاتجاهات لمصلحة إسرائيل ضدّ المقاومة"، مؤكداً أن "أميركا تقود هذا المايسترو وهذه الخطة بكل تفاصيلها في كل الاتجاهات".



إعادة بناء القدرات

في المقابل، أكد قاسم أن حزب الله اتخذ سلسلة إجراءات لمواجهة المرحلة الحالية، مشيراً إلى إعادة النظر في الهيكلية العسكرية وطرق الإدارة والاستفادة من تجربة معركة "أولي البأس".



وقال إن الحزب "عدّل في أساليب القتال"، و«طوّر في إمكانات السلاح الملائمة والمسيّرات"، كما عمل على "رعاية الوضع الاجتماعي لشعبه" وتأمين الترميم والإيواء للعائلات المتضررة.



وأضاف أن الحزب حافظ على "وحدة القوى المقاومة"، ورسم "خطة طويلة الأمد"، معتمداً "الغموض والصمت عند إعدادنا للمواجهة".



واعتبر أن المشروع الإسرائيلي يمرّ في مرحلة تراجع، قائلاً: "المشروع الإسرائيلي الآن يستجدي أقل مستوى له، لقد سقط مشروع إنهاء حزب الله وتثبيت الاحتلال".



وختم بالتأكيد أن "الإسرائيلي سيخرج حتى آخر شبر من أرضنا"، مضيفاً: "كونوا واثقين أنّ النصر بمعناه الذي يؤدي إلى إخراج العدو الإسرائيلي من أرضنا سيتحقق إن شاء الله تعالى".