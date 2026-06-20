المؤتمرنت -

أول فوز عربي في مونديال 2026

نجح منتخب المغرب في تحقيق أول فوز عربي في كأس العالم لكرة القدم 2026، بانتصاره على نظيره الإسكتلندي 1-0 اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.



وتلقى إسماعيل صيباري تمريرة من زميله إبراهيم دياز في الدقيقة الأولى من المباراة سددها بقوة داخل الشباك الأسكتلندية ليضمن حصول المغرب على أول 3 نقاط في البطولة وصدارة المجموعة مؤقتاً بانتظار ما ستسفر عنه مواجهة البرازيل وهايتي في وقت لاحق.



ويتصدر المغرب المجموعة الثالثة بأربع نقاط وخلفه أسكتلندا بثلاث، بينما البرازيل ثالثاً بنقطة وهايتي بلا نقاط.